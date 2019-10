Warnstreik der Zivilbeschäftigten der US-Standorte in Katterbach

Die streikenden Zivilbeschäftigten der US-Armee in Ansbach-Katterbach und Illesheim haben sich am Morgen vor dem Kasernentor in Ansbach-Katterbach an der Bundesstraße 14 versammelt. Mit der Aktion will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber in den seit rund zwei Wochen (1.10.19) laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Sechs Prozent mehr Lohn und Verbesserungen für Azubis

In der ersten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt, so Verdi. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn und die Erhöhung aller Einkommen auf mindestens 2.000 Euro brutto im Monat. Außerdem will sie deutliche Verbesserungen bei den Einstiegsgehältern und für Auszubildende.

Streikaktionen an mehreren US-Standorten

Zivilbeschäftigte an US-Standorten arbeiten zum Beispiel in den Bereichen Handwerk, Essensversorgung, Flughafen und Feuerwehr. Die Aktion in Ansbach-Katterbach ist eine von mehreren Streikaktionen an US-Armee Standorten in Bayern und weiteren Bundesländern. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 24. und 25. Oktober in Berlin statt.