Warnstreik der IG Metall in Augsburg: 250 Autos und Hupkonzert

Rund 250 Autos kamen am Mittwoch auf dem Parkplatz der Messe Augsburg zusammen, nachdem etwa 500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie dem Aufruf der IG Metall zu einem zentralen Warnstreik gefolgt waren und sich dort versammelten.

Zentraler Warnstreik nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden

Dort hupten sie lautstark, um so ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Michael Leppek, Geschäftsführer der IG-Metall Augsburg, sagte gegenüber dem BR, die meisten der insgesamt 5.000 Beschäftigten seien nach Hause gegangen, um sich dort den Livestream der Veranstaltung anzusehen. "Wir sind seit dem 2. März in Warnstreik. Weil in vier Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt werden konnte, haben wir nach den betrieblichen Warnstreiks heute zum ersten zentralen Warnstreik aufgerufen."

Ziel der IG Metall sind vier Prozent mehr Einkommen, Beschäftigungssicherung und eine Perspektive für alle Beschäftigten, besonders für Auszubildende und dual Studierende.