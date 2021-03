Warnstreik der IG Metall bei Electrolux in Rothenburg

Mit selbst gebastelten Schildern und Transparenten machten die Streikenden vor dem Electrolux-Werkstor in Rothenburg auf sich aufmerksam. Die Belegschaft in der Produktion verließ zudem zwei Stunden vor Schichtende das Gebäude. Mit rund 300 Mitarbeitern sei fast die gesamte Produktion diesem Aufruf gefolgt, sagt Heike Puckhaber, IG Metall-Vertrauensfrau bei Electrolux.

Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn

Die letzte Lohnsteigerung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe es 2018 gegeben, bemängelt Puckhaber. Von Seiten der Arbeitgeber sei eine Erhöhung des Lohns erst wieder 2023 vorgesehen. Fünf Jahre ohne Lohnerhöhung seien für sie jedoch unverständlich, schließlich habe das Unternehmen im Jahr 2020 mehr produziert als im Vorjahr. Daher fordert die Gewerkschaft IG Metall eine Entgelterhöhung um vier Prozent, eine unbefristete Übernahme der Auszubildenden und die Aufnahme der Dualstudierenden in den Tarifvertrag, sagt die Vertrauensfrau im BR24-Interview.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld soll erhalten bleiben

Aber auch für das Beibehalten von Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld haben sich die Streikenden heute eingesetzt. Es könne nicht sein, dass Arbeitgeber hohe Flexibilität und Verständnis für Kurzarbeit in der Coronakrise von den Beschäftigten fordern, im Gegenzug aber Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld gestrichen würden, so Gewerkschaftssprecherin Bianca Möller. Bisher habe die IG Metall mit den Arbeitgebern gute Lösungen gefunden und wolle auch daran festhalten.

Mehrere Streiks in ganz Mittelfranken

Auch in der zweiten Warnstreikwoche der IG Metall haben Mitarbeiter in Westmittelfranken ihre Arbeit niedergelegt. Bereits am gestrigen Dienstag haben 50 Mitarbeiter des Kabel- und Bordnetz-Herstellers LEONI an den Standorten in Weißenburg und Roth gestreikt. Vor dem Werkstor An der Lände in Roth gab es zudem eine Kundgebung. Auch beim Ansbacher Werk des Luftfahrtausstatters und Rüstungskonzerns Diehl haben 105 Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen protestiert sowie bei bei Bosch die Früh- und Spätschicht bestreikt.

Beim Laborausstatter Thermo Fisher in Erlangen hat die IG Metall eine Luftballon-Aktion durchgeführt, um den Protest aufmerksam zu machen. Die Gewerkschaft hat bayernweit Warnstreiks organisiert, um ihren Forderungen nach vier Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitgeberseite bietet bislang eine Nullrunde für dieses Jahr und möchte sich für 2022 noch nicht festlegen.