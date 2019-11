vor 13 Minuten

Warnstreik bei Zivilbeschäftigten der US-Armee in Mittelfranken

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag die zivilen Beschäftigten der US-Armee-Standorte in Illesheim und Ansbach-Katterbach erneut zum Warnstreik auf. An beiden Standorten arbeiten insgesamt etwa 300 zivile Beschäftigte.