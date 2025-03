Warnstreik bei mehreren bayerischen Tageszeitungen

Zwei ARD-Mitarbeiter haben in Russland ihre Akkreditierung verloren und müssen das Land verlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass Medienvertreter zwischen die politischen Fronten geraten. Am bekanntesten war sicher der Fall des US-Journalisten Evan Gershkovich, der wegen angeblicher Spionage festgenommen wurde und erst nach langwierigen Verhandlungen in einem Gefangenenaustausch frei kam. Was bedeutet das für Medien, wenn wegen Ihnen Staaten erpresst werden? Wie wirkt sich solch ein Druck auf die Journalisten aus? Wie hat sich das Mediensystem in Russland in den letzten Jahren verändert? Und vor allem: wie kann gute Berichterstattung weiter funktionieren? Shownotes: Wer mehr hören will in der Entscheidung: https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-entscheidung-politik-die-uns-bis-heute-praegt/57448438/Reporter ohne Grenzen: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpOGoqM2TigMVdGVBAh3wWgVUEAAYASAAEgJF-fD_BwE