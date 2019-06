vor 39 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Warnstreik bei Banken in Mittelfranken

Heute und morgen sind die Bankbeschäftigten in Bayern zum vierten Mal aufgerufen, sich an den Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi zu beteiligen. In Nürnberg werden rund 300 Teilnehmer erwartet.