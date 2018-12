Warnstreik: Bahnverkehr in Bayern fast völlig lahmgelegt

Aktuell sei der Fernverkehr in Deutschland komplett eingestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch der Betrieb der S-Bahn in Nürnberg ist völlig zum Erliegen gekommen, ebenso wie der Regionalverkehr rund um die Frankenmetropole, am Nürnberger Hauptbahnhof ging nichts mehr.

Bei der Münchner S-Bahn erhalten zwischen Pasing und Ostbahnhof zwei Langzüge nur einen spärlichen Notverkehr aufrecht, auf den Außenästen verkehren mehrere S-Bahn-Linien gar nicht, andere fahren mit deutlichen Einschränkungen. Zum Münchner Flughafen fährt derzeit keine S-Bahn, ein Bahnsprecher empfahl Fahrgästen, für die Fahrt zum Airport Auto oder Bus zu benutzen. Aktuelle Informationen zur S-Bahn München gibt es hier.

Im Regionalverkehr werden die Strecken Nürnberg-Regensburg-Passau, München-Garmisch-Partenkirchen Tutzing-Kochel, sowie München-Ingolstadt derzeit nicht bedient. Auch das Werdenfels-Netz ist derzeit außer Betrieb. Viele Privatbahnen sind von den Streik betroffen, da sie die Infrastruktur der Deutschen Bahn benutzen, in Unterfranken allerdings verkehrten mehrere Privatbahnen fast normal. In Schwaben brach der Bahnverkehr praktisch völlig zusammen.

Pendler müssen im morgendlichen Berufsverkehr mit massiven Staus rechnen, weil viele auf das Auto umsteigen. Die aktuelle Stau-Lage in Bayern.

Beeinträchtigungen während des ganzen Tages

Der Ausstand soll noch bis 9 Uhr dauern. Noch während des gesamten Tages werde es aber zu massiven Einschränkungen im bundesweiten Fernverkehr kommen, sagte ein Bahn-Sprecher. Er empfahl Reisenden dringend, ihre Reisen auf Dienstag zu verschieben und sich im Online-Angebot der Bahn über die aktuelle Situation zu informieren.