Warnstreik auch am Münchner Flughafen, 100 Flüge annulliert

Nein, der Schnee ist nicht Schuld, dass am Münchner Flughafen mindestens 100 Flüge ausfallen. Sie wurden annulliert, weil es durch die Warnstreiks beim Sicherheitspersonal zu Verzögerungen kommen dürfte. Vor allem innerdeutsche Verbindungen sind betroffen, aber auch internationale Flüge. Wer fliegen will, sollte sich vor der Fahrt ins Erdinger Moos also lieber noch einmal über den aktuellen Flugstatus informieren.

Verdi macht Druck in den Tarifverhandlungen

Die Passagierkontrolle wird in München zwar nicht bestreikt, dafür aber die Kontrolle der Luftfracht-Anlieferung und die der Flughafenbeschäftigten und Airline-Mitarbeiter, die in den nicht-öffentlichen Sicherheitsbereich müssen. Gibt es dort Verzögerungen, könnte sich das zum Beispiel auf die Abfertigung der Flugzeuge auswirken. Dazu gehören das Betanken der Jets oder das Ein- und Ausladen von Koffern.

Jeder zweite Flug in Frankfurt gestrichen

Verdi rechnet mit erheblichen Auswirkungen. Auch weil außer in München noch die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Halle/Saale, Dresden und Erfurt bestreikt werden. In Frankfurt, am größten deutschen Drehkreuz, sind fast 500 Verbindungen gestrichen worden. Viele Flüge werden also gar nicht erst in München ankommen. In Nürnberg wird laut Verdi nicht gestreikt.