Warnstreik am Universitätsklinikum Erlangen

Nach Angaben der Gewerkschaft sei das Ziel, vor der zweiten Verhandlungsrunde morgen und übermorgen (6./7.01.) Druck auf die Arbeitgeber auszuüben.

Pflegearbeit aufwerten

"Es ist notwendig, die Pflege jetzt richtig aufzuwerten. Diese wichtige Arbeit muss endlich entsprechend anerkannt und bezahlt werden", so Verena Hofbauer, Sprecherin der Verdi Betriebsgruppe am Universitätsklinikum Erlangen. Es sei nicht hinnehmbar, dass "die Beschäftigten am Uniklinikum schlechter bezahlt werden als in kommunalen Krankenhäusern", so Hofbauer.

Forderung: Mehr Geld für die Pflegekräfte

Bei der ersten Verhandlungsrunde seien die Arbeitgeber nicht auf die Forderungen der Beschäftigten eingegangen. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn, 200 Euro monatlich, eine Erhöhung der Auszubildendenvergütungen um 100 Euro und eine zusätzliche Erhöhung um 300 Euro monatlich für Pflegekräfte.