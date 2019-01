Warnstreik am Münchner Flughafen: Mehr als 100 Flüge annulliert

Vor allem innerdeutsche Verbindungen sind von den Annullierungen am Münchner Airport betroffen, aber auch internationale Flüge. Wer fliegen will, sollte sich vor der Fahrt ins Erdinger Moos also lieber noch einmal über den aktuellen Flugstatus informieren.

Verdi macht Druck in den Tarifverhandlungen

Die Passagierkontrolle wird in München zwar nicht bestreikt, dafür aber bis Mitternacht die Kontrolle der Luftfracht-Anlieferung und die der Flughafenbeschäftigten und Airline-Mitarbeiter, die in den nicht-öffentlichen Sicherheitsbereich müssen. Gibt es dort Verzögerungen, könnte sich das zum Beispiel auf die Abfertigung der Flugzeuge auswirken. Dazu gehören das Betanken der Jets oder das Ein- und Ausladen von Koffern.

Verdi beziffert die Streikbeteiligung in München auf 90 Prozent. Bei der Flughafen München GmbH betont man aber, dass trotzdem zumindest die Hälfte der Kontrollstellen geöffnet sei. Führungs- und Verwaltungspersonal mit entsprechender Qualifikation sei in die Bresche gesprungen, sagt Flughafen-Sprecher Hans-Joachim Bues.

Jeder zweite Flug in Frankfurt gestrichen

Auch die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Halle/Saale, Dresden und Erfurt bestreikt werden bestreikt. Auch dort soll das Sicherheitspersonal den ganzen Tag über nicht arbeiten. In Frankfurt, am größten deutschen Drehkreuz, sind laut dem Betreiber Fraport fast 600 Verbindungen gestrichen worden, das ist jeder zweite geplante Flug. Bei vielen weiteren Flügen kommt es zu Verspätungen.

Nürnberg ist indirekt betroffen

Der Flughafen Nürnberg wird nicht bestreikt. Der Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg ist aber indirekt von den Warnstreiks an anderen Flughäfen betroffen. Insgesamt fallen 18 Flüge aus, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht dem Bayerischen Rundfunk. Jeweils vier Starts und Landungen von und nach Hamburg sowie Frankfurt wurden von den Airlines bereits gestern annulliert. Auch eine Ankunft und ein Abflug nach München wurden gestrichen. Morgen soll der Flugbetrieb wieder normal laufen.