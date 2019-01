Warnstreik am Münchner Flughafen, 100 Flüge annulliert

Nein, der Schnee ist nicht Schuld, dass am Münchner Flughafen mindestens 100 Flüge ausfallen. Sie wurden annulliert, weil es durch die Warnstreiks beim Sicherheitspersonal zu Verzögerungen kommen dürfte. Vor allem innerdeutsche Verbindungen sind betroffen, aber auch internationale Flüge. Wer fliegen will, sollte sich vor der Fahrt ins Erdinger Moos also lieber noch einmal über den aktuellen Flugstatus informieren.

Verdi macht Druck in den Tarifverhandlungen

Die Passagierkontrolle wird in München zwar nicht bestreikt, dafür aber die Kontrolle der Luftfracht-Anlieferung und die der Flughafenbeschäftigten und Airline-Mitarbeiter, die in den nicht-öffentlichen Sicherheitsbereich müssen. Gibt es dort Verzögerungen, könnte sich das zum Beispiel auf die Abfertigung der Flugzeuge auswirken. Dazu gehören das Betanken der Jets oder das Ein- und Ausladen von Koffern.

Deutschlandweit werden mehrere Flughäfen bestreikt

Verdi rechnet mit erheblichen Auswirkungen. Auch weil außer in München noch die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Halle/Saale, Dresden und Erfurt bestreikt werden. Viele Flüge werden also gar nicht erst in München ankommen. In Nürnberg wird laut Verdi nicht gestreikt.

Lufthansa informiert im Internet über Flugstatus

Ein Gegensteuern dürfte für die Münchner Flughafengesellschaft (FMG) nicht leicht sein. Leiharbeiter können, auch wenn sie speziell ausgebildet sind, laut Gesetz nicht als Streikbrecher eingesetzt werden. Eigene Kontrolleure für Notfälle hat die FMG nicht viele.

Die Lufthansa will über den Status ihrer Flüge im Internet informieren. Tickets sollen kostenlos umgebucht werden.

Darum geht es im Tarifkonflikt

Im Tarifkonflikt fordert Verdi 20 Euro mehr pro Stunde und das einheitlich bei allen privaten Betreibern der Flugsicherheit. Die Arbeitgeber lehnen das als bei weitem zu hoch ab. Mit dem Ausmaß der Streiks überspanne die Gewerkschaft den Bogen, heißt es vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen.