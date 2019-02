Warnstreik: 180 Unterfranken bei zentraler Kundgebung

In Würzburg sind vor allem die Julius-Maximilians-Universität und die Universitätsklinik vom Warnstreik betroffen. Auch die Angestellten des Studentenwerks Würzburg und der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim sind zum Streik aufgerufen. In Schweinfurt wird die Dienststelle des Bayerischen Landesamts für Statistik ganztägigen bestreikt.

Pflegekräfte von Würzburger Uniklinik im Ausstand

Eine Beschäftigte der Uniklinik Würzburg macht mit drastischen Worten auf die Situation in der Pflege aufmerksam.

"Die Patienten werden immer älter und wir natürlich auch. Wir arbeiten oft bis an unsere Grenzen. Ich kenne so viele Kollegen, die so nah am Burnout sind. Keiner traut sich mal sich krank zu melden, weil das immer dann auf die anderen Mitarbeiter zurückfällt. Es ist einfach nicht mehr tragbar. Wir können nicht mehr." Pflegefachkraft auf der neurologischen Station der Uniklinik Würzburg

Druck auf Arbeitgeber soll erhöht werden

Am Wochenende treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber zur dritten Verhandlungsrunde. Laut Verdi habe es bisher keine Annäherungen gegeben.

"Wir hoffen, dass wir gegenüber den Arbeitgebern ein deutliches Signal setzten können. Nicht nur in Erlagen, sondern auch in Regensburg und in München - damit wieder Bewegung in die nächsten Verhandlungsrunde hineinkommt.“ Stefan Kimmel , Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, Verdi Würzburg.

Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordert Verdi unter anderem Gehaltserhöhungen von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr. Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro steigen. Außerdem soll es wieder vorgeschrieben sein, Auszubildende zu übernehmen.