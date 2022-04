Warnschuss und Polizisten-Bedrohung: Zeugen in Coburg gesucht

Nachdem in der Nacht zu Sonntag in Coburg ein Polizeibeamter und ein Polizist in Freizeit mit einer Schusswaffe bedroht worden waren, sucht die Kripo gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Zeugen. Es geht um zwei Männer, die gegen drei Uhr früh in der Brunngasse vor den Beamten davongelaufen waren, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Zuvor war in der Einsatzzentrale eine Schlägerei gemeldet worden.

Unbekannter bedroht Polizist mit Schusswaffe und flüchtet

Als eine Streife in der Brunngasse eintraf, machte ein Pärchen die Polizisten auf zwei Männer aufmerksam, die sich gerade entfernten und bewaffnet sein sollten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Männer setzten ihre Flucht in unterschiedliche Richtungen fort. In der Hindenburgstraße soll einer der Verfolgten einen Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nahe der Hauptpost gab der Beamte einen Warnschuss ab. Daraufhin verschwand der Mann laut Polizei in Richtung Heiligkreuzstraße. Kurze Zeit später traf ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, einen fliehenden Mann in der Heiligkreuzstraße. Auch er wurde von ihm mit einer Schusswaffe bedroht, als er die Verfolgung aufnahm.

Zeugenaufruf und Täterbeschreibung

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 09561/645-0 um Hinweise zu den Vorgängen in der Brunngasse sowie auf die beiden Männer. Die beiden sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und südländisch aussehen. Einer der Männer soll eine schmächtige Statur besitzen, der andere soll kräftig sein, dunkle Haare und einen schwarzen Vollbart tragen und mit einer hellbraunen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet außerdem das Pärchen, das die Polizeibeamten auf die beiden Männer aufmerksam gemacht hatte, sich zu melden. Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen Vollbart tragen, die Frau besitzt lange, gelockte Haare.