Warmer Oktober: Haushalte und Unternehmen sparen Gas

Analog zum Bundestrend haben auch die Menschen in Niederbayern und der Oberpfalz im Oktober ihren Gasverbrauch deutlich gedrosselt. Das teilten mehrere Stadtwerke aus der Region dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage am Dienstag mit.

Oktober 2022 weniger Gas verbraucht als Oktober 2021

Wie Dominique Kinzkofer, Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt, mitteilte, sei bislang im Oktober deutlich weniger Gas verbraucht worden als im Vorjahresmonat. Dieser Trend wird auch von den Stadtwerken Amberg bestätigt. Im Netzgebiet der Stadtwerke Landshut liegt der Verbrauch inklusive Industriekunden hingegen nur leicht unter Vorjahresniveau. Die Versorger weisen jedoch darauf hin, dass die Temperaturen in diesem Oktober deutlich über denen des Vorjahres liegen.

"Dadurch wird jeder Spareffekt verwischt", sagte der Neumarkter Stadtwerke-Chef Kinzkofer. Im September wurde in Neumarkt allerdings mehr Gas bezogen als im Vorjahr. Das habe laut Kinzkofer aber an den kälteren Temperaturen gelegen.

Trend für den Winter nicht klar

Ein Trend für die kalten Wintermonate lasse sich aber laut verschiedener Stadtwerke nicht von den bisherigen Zahlen ableiten. Allerdings will ein Großteil der Menschen auch im Winter Gas sparen und weniger heizen. Das ist das Ergebnis einer stichprobenartigen BR-Umfrage in Regensburg. Den erhöhten September-Verbrauch hatte die Bundesnetzagentur zuletzt zum Anlass genommen, die Menschen zu mehr Einsparungen aufzurufen. Regionale Daten über den Gasverbrauch einzelner Bundesländer oder Regierungsbezirke in Bayern erhebt die Bonner Behörde aber nicht, wie sie auf Anfrage mitteilte.

Continental und Krones sparen bereits

Neben den Privathaushalten sparen auch viele Unternehmen in Ostbayern aktuell Gas ein. So setzt der Regensburger Autozulieferer Continental seit Anfang August erste Maßnahmen um, um den Gasverbrauch im Jahresmittel um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu senken. Wie ein Unternehmenssprecher dem BR sagte, würde das bisher genutzte Erdgas unter anderem durch Öl, Strom oder Flüssiggas ersetzt.

Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones aus Neutraubling bei Regensburg braucht Gas hingegen nicht für seine Produktion, sondern nur zum Beheizen der Gebäude. Analog zu dem Vorgehen in öffentlichen Verwaltungsgebäuden habe das Unternehmen laut einer Sprecherin die Temperatur in Büroräumen daher ebenfalls auf 19 Grad abgesenkt.

Venus-Tonwerke: Sparen derzeit keine Option

Eine Ausnahme bilden die Venus-Tonwerke im niederbayerischen Schwarzach. Dort ist man für die Produktion der Ziegelsteine zu 100 Prozent auf Gas angewiesen. Da jegliche Einsparungen beim Gas bedeuten würden, die Produktion zu drosseln, sei das derzeit aber keine Option, so Geschäftsführer Max Venus. Sondern nur dann, wenn verpflichtende Einsparziele politisch vorgegeben würden.