Warme Flüsse werden zur Belastung für Fische

Für die Flüsse in Niederbayern und der Oberpfalz wird die Hitze zum Problem, weil das Wasser immer wärmer wird. Die Naab und ihr Nebenfluss Schwarzach erreichten tagsüber bereits 20 Grad, sagte Georg Adam vom Wasserwirtschaftsamt Weiden auf BR-Anfrage. Sollte die Wassertemperatur weiter ansteigen, könnte das vor allem für Fische kritisch werden, so Adam.

100 tote Fische in der Kleinen Vils

Erst am gestrigen Mittwoch wurden in der Kleinen Vils bei Vilsheim im Kreis Landshut etwa 100 tote Fische entdeckt, unter ihnen Karpfen und Weißfische. Die Tiere verendeten laut Wasserwirtschaftsamt aufgrund von Sauerstoffmangel im Gewässer. Das sei auf den starken Regen von Montag auf Dienstag und den Luftdruckabfall durch die Trockenheit der vergangenen Tage zurückzuführen.

Fische gehen wegen Wärme in den Ruhemodus

"Der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt bei hohen Wassertemperaturen immer mehr, besonders für Forellen ist das gefährlich", so Adam vom Wasserwirtschaftsamt Weiden. Auch andere Fische wie Barben, Hechte oder Waller seien betroffen. Laut Adam spüren die Fische es meist aber rechtzeitig, wenn es ihnen wegen des Sauerstoffmangels schlechter geht. Die Fische gingen dann in einen Ruhemodus und nehmen weniger Nahrung auf, um Energie zu sparen. "Manche Fische wandern dann auch in kühlere Gewässer ab", so Adam.

Ab 25 Grad wird es für Fische kritisch

Richtig problematisch werde es, wenn das Wasser in den Flüssen über 25 Grad warm werde. An der Messstelle der Donau in Kelheim, wo der Wasserstand derzeit mit rund 188 Zentimetern so niedrig ist wie noch nie zuvor seit Beginn der Messungen, wurde dieser Wert tagsüber bereits erreicht. Die Isar in Landshut hat um die 22 Grad.

Besonders nachts nehme der Sauerstoffgehalt im Wasser wegen der fehlenden Sonneneinstrahlung ab, sagte Constantin Sadgorski vom Wasserwirtschaftsamt Landshut dem BR. "Die Kleintiere im Wasser flüchte teilweise nach unten, wo es noch kühler ist", so der Behördenleiter.

Algenwachstum noch kein Problem

Mit Algen gebe es in den Flüssen generell keine Probleme, bisher habe man dazu nichts Auffälliges beobachtet. Aber: Ein erhöhtes Pflanzenwachstum sei teilweise schon zu beobachten, sagt Adam vom Wasserwirtschaftsamt Weiden. "Das wird vor allem dann kritisch, wenn die Pflanzen im Herbst absterben und vom Fluss abgebaut werden müssen", sagt er.

Abkühlung für die Flüsse ist kaum in Sicht

Abkühlung für die Flüsse ist kaum in Sicht: Die wenigen Regenfälle bei Gewittern würden laut Wasserwirtschaftsämtern nicht ausreichen, um die Wassertemperatur zu senken. Und die Hitze soll in den nächsten Wochen weitergehen.