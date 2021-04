Warm wie nie in einem März: Temperaturrekorde in Bayern

Temperaturen bis 25,9 Grad wurden gestern in Bayern gemessen. Außergewöhnlich warm war es damit im Freistaat. Ursachen dafür gab es gleich mehrere: Ungetrübter Sonnenschein, ausgetrocknete Böden und Luft aus Andalusien – all diese Faktoren für ungewöhnlich hohe Temperaturen kamen zusammen, urteilt BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

25,9 Grad Celsius in Kahl am Main

So kam es, dass quer durch Bayern neue Wärmerekorde aufgestellt wurden. Historische Höchsttemperaturen für den Monat März wurden an 34 Orten in Bayern gemessen: Am wärmsten war es im unterfränkischen Kahl am Main – mit 25,9 Grad Celsius. Rekorde gab es aber unter anderem auch in Hof (21,4), Nürnberg (23,9), Rothenburg (24,0), Regensburg 24,0), Amberg (23,6) und Straubing (23,0). Weitere Wärmerekorde wurden unter anderem gemessen in Arnstein, Gollhofen, Ostheim v.d. Rhön, Sandberg, Heinersreuth, Ebrach, Fichtelberg, Schwandorf, Aldersbach und Saldenburg.