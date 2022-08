Warenverkehr: Main leidet unter Tiefständen bei Rhein und Donau

Beim Warentransport mit Frachtschiffen an den Flussübergängen des Mains gibt es aktuell Engpässe. Laut Martin Staats, Vorstand der Mainschiffahrts-Genossenschaft (MSG eG) Würzburg, müssen deshalb transportierte Frachten an den Flussübergängen Rhein-Main und Main-Donau auf Züge und LKWs umgeladen werden. Grund hierfür seien die Niedrigwasserstände der Flüsse Rhein und Donau.

Demnach passen normalerweise auf manche Transportschiffe auf dem Rhein bis zu 4.000 Tonnen Ladung. Doch im Moment können die Schiffe durch die geringe Wassertiefe der Flüsse nicht mehr voll beladen werden. Es bestehe nämlich die Gefahr, den Grund zu berühren. Laut Staats könnten nur noch maximal ein Viertel der Gesamtfracht transportiert werden. Eine Vielzahl an Schiffen sei sogar wegen des Niedrigwasserstands gar nicht einsetzbar.

Der Main hat aufgrund seiner Stauregulation keine Probleme mit Niedrigwasser, so die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Allerdings sind die Schifffahrten auf dem Main durch die Einschränkungen auf dem Rhein und der Donau mitbetroffen, so Experte Staats.

Probleme bei Bahn und LKWs treffen Schifffahrt

Wie der Chef der Schiffahrts-Genossenschaft angibt, bleiben auch häufig Frachten an den Umlagerungspunkten des Mains stehen und können nicht umgeladen werden. Das habe zwei Gründe. Erstens: Aktuell gäbe es viele Baustellen im Bahnnetzwerk. Dies führe zu Engpässe im gesamten Bahnwesen.

Folglich können nicht alle Güter durch die Bahngesellschaften abgenommen und zeitnah transportiert werden. Zweitens: Auch der LKW-Betrieb komme an seine Kapazitätsgrenzen. Grund hierfür sei, dass es zu wenig LKWs und LKW-Fahrer gäbe. Dennoch werde natürlich alles versucht, um die Versorgung der Wirtschaft und Industrie zu gewährleisten.

Steigende Preise als Folge

Die Engpässe im Schiffsverkehr haben auch wirtschaftliche Folgen. Laut Staats müssen die Verlader/Kunden sogenannte Kleinwasserzuschläge zahlen. Diese decken die zusätzlich entstandenen Kosten beziehungsweise Ausfälle ab. Die Kosten beinhalten unter anderem Personal-, Treibstoff- und das Kapitalkosten. Die steigenden Preise im Endeffekt betreffen so auch den Endverbraucher. Durch das Umlegen der entstandenen Zusatzkosten werden Waren wie zum Beispiel Sneaker oder Brot, deren Rohstoffe/Teilprodukte per Schiff transportiert werden, teurer.

Wegen der Engpässe im Schiffsverkehr werden die einzelnen Waren abhängig von ihrer Versorgungsrelevanz priorisiert, erklärt der Experte. Mit als wichtigste Fracht gilt hierbei die Steinkohle. Das liege derzeit am Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Energieengpässen. Vor allem die chemische Industrie sei stark betroffen und kämpfe mit Produktionseinschränkungen.

Laut Staats geht der stark eingeschränkte Transport per Schiff also mit großen Herausforderungen einher. Hierzu zählen die hohe Transportnachfrage, die Kapazitätsengpässe, verengte Flussbecken und ein geballter Schiffsverkehr auf engem Raum. Dazu käme die Freizeitschifffahrt. Insgesamt führe dies also zu mehr Stress für alle Beteiligten und erfordere mehr Konzentration bei den Arbeitsabläufen.

Klimawandel als Problem

Derweil weist der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. auch seine eigene Bedeutung in der aktuellen Situation hin: Die Binnenschifffahrt sei „eine systemrelevante Größe im Transport- und Logistiksektor […]. Die rohstoffintensive Industrie ist auf eine leistungsfähige und zuverlässige Versorgung über die Wasserstraßen angewiesen“. Zudem sei die Binnenschifffahrt klimaneutral und damit „in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner“. Nur dann könnten die ambitionierten Emissionsreduktionsziele erreicht werden. Die BDB fordert daher, dass die Verkehrsinfrastruktur an deutschen Flüssen und Kanälen ausgebaut wird. Somit seien Binnenschiffstransporte auch bei Niedrigwasser besser plan- und durchführbar.

Die aktuelle Trockenheit betreffe laut Schiffahrts-Genossenschaftler Staats nicht nur den Schiffsbetrieb. Der Rhein zum Beispiel speise sein Wasser bis ins Frühjahr rein aus Gletscherschmelzen. Wegen des Klimawandels schrumpfen aber auch die Gletscher derzeit stark. Dadurch ist vermutlich in Zukunft mit weniger Wasserzulauf zu rechnen. Der fehlende Niederschlag kommt noch hinzu. Unter dieser Situation leide die gesamte Rhein-Main-Region.