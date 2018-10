vor 10 Minuten

Warema will bei Wertheim 7 Millionen Euro investieren

Die Marktheidenfelder Warema Renkhoff Gruppe plant in Wertheim ein 7-Millionen-Euro-Projekt. So soll der noch in Marktheidenfeld angesiedelte Vertriebsstandort ins Gewerbegebiet Almosenberg verlagert werden, wo außerdem ein Showroom entstehen soll.