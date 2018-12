Warema investiert in neues Versandzentrum in Wertheim

Die Marktheidenfelder Warema Renkhoff Gruppe wird ihr Versandzentrum von Marktheidenfeld in das Wertheimer Gewerbegebiet Almosenberg und damit in unmittelbarer Autobahnnähe verlagern. Zusammen mit einer später hinzukommenden neuen Produktionsstätte voraussichtlich für Pulverbeschichtung sollen am neuen Standort künftig 300 Beschäftigte arbeiten. Für die Stadt Marktheidenfeld ist dieser Schritt ein Verlust: Die Stadt konnte Warema kein geeignetes Grundstück bieten.

Wertheimer Stadtrat gibt grünes Licht für Warema-Ansiedlung

Am Montag (17.12.18) hatte der Wertheimer Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung dem Verkauf eines 63.000 Quadratmeter großen Grundstücks zugestimmt. Das Investitionsvolumen beträgt 35 Millionen Euro. Das Versandzentrum allein wird 22 Millionen Euro kosten. Warema hatte sich für den Almosenberg entschieden, weil dort Zuschnitt und Topografie des Grundstücks passt und das Areal bereits voll erschlossen ist. Bereits 2019 soll Baubeginn für das neue Versandzentrum sein, damit 2020/21 umgezogen werden kann.