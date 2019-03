Warema in Wertheim: 37 Millionen Euro für ein Neubauprojekt

37 Millionen Euro will die Firma Warema Renkhoff SE mit Hauptsitz in Marktheidenfeld ab Herbst in ein Neubauprojekt stecken. Dafür kaufte die Firma ein 63.000 Quadratmeter großes Grundstück in Wertheim. Für die Stadt Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart) ist diese Verlagerung ein Verlust – sie konnte Warema kein geeignetes Grundstück bieten.

Neubauprojekt in Wertheim

In Wertheim-Bettingen plant der europäische Marktführer für technische Sonnenschutzprodukte den Bau eines Logistikzentrums. Außerdem ist eine Produktionsstätte für mechanische Metallbearbeitung und Oberflächentechnik geplant. Am neuen Standort sollen rund 300 Arbeitsplätzen entstehen. Die Bauantragsunterlagen sollen bis spätestens Anfang Mai eingereicht werden. Bis Ende April entscheiden Aufsichtsrat und Vorstand, ob das Projekt in Abschnitten oder in einem Zug ausgeführt wird.

Neuer Standort von Warema

Der neue Warema-Standort am "Hymerring" liegt in Sichtweite des "Warema Sun Forums". Seit Anfang Februar wird dort am neuartigen Showroom gebaut. Der architektonische Blickfang auf einem rund 7.800 Quadratmeter großen Grundstück an der Zufahrt zum Wertheim Village soll bis Frühjahr 2020 fertig sein. Auch der noch in Marktheidenfeld ansässige, regionale Vertriebsstandort mit etwa 40 Beschäftigten wird hierher verlagert. In dieses Projekt werden weitere sieben Millionen Euro investiert.