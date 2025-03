Ware auf vier Pfoten: Tierschmuggel auf der A3 in Niederbayern

Treue Augen, goldenes Fell und pure Muskelmasse. Das ist Ace. Der American Staffordshire Terrier lebt im Tierheim Quellenhof in Passbrunn bei Reisbach. Ace' Rasse gilt als gefährlich und darf in Teilen Deutschlands nicht gehalten werden. So auch in Bayern.

Zum Artikel: Bundesamt fordert Kampf gegen illegalen Tierhandel

Ace ist ein Schmuggelhund, ursprünglich stammt er aus Bulgarien. Er wurde als sechs Wochen alter Welpe illegal nach Deutschland transportiert und von den Behörden sichergestellt. Der Hund kam ins Tierheim – in den Quellenhof.

Brennpunkt A3

Fälle wie der des American Staffordshires sind keine Ausnahme, im Gegenteil. Immer wieder greifen Bundespolizei und Zoll illegale Tiertransporte auf. Darin befinden sich dann Hunde und Katzen, aber gelegentlich auch Exoten. Oft sind die Tiere in Transportboxen oder in Fuß- oder Stauräumen eingepfercht.

Bayern ist bei diesen illegalen Tiertransporten trauriger Spitzenreiter. Fast die Hälfte der bundesweit 221 "Funde" im Jahr 2023 wurden im Freistaat registriert. Die Hauptschauplätze sind der Grenzübergang Braunau/Simbach am Inn und die Kontrollstelle auf der A3 zwischen Passau und Pocking.

Illegaler Tierhandel: Ein großer Markt

Allein 2024 konnten die Passauer Behörden 90 Tiere sicherstellen. Die Zahlen sind stark gestiegen, im Jahr 2023 verzeichnete das Veterinäramt Passau noch 45 aufgegriffene Tiere. "Uns ist klar, dass das, was gefunden wird, nur die Spitze des Eisbergs ist", sagt Ilona Wojahn, Präsidentin des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Bayern. "Niemand kann sagen, wie viele es genau sind." In aktuellen Funden würden zwar weniger Tiere sichergestellt, die Anzahl an Aufgriffen steige jedoch an.

"Illegaler Tierhandel bleibt weiterhin ein Problem, weil es ein großer Markt ist und für diesen viele Tiere im süd- und osteuropäischen Ausland 'produziert' werden", sagt sie. Die Konsequenzen sind fatal. Wojahn berichtet von unfassbarem Leid, dem Jungtiere im illegalen Handel ausgesetzt sind, über frühe Trennung von der Mutter, bis hin zu katastrophalen Hygienebedingungen, Krankheiten, und verendeten Tieren in überfüllten Transportern.

"Dieser ganze Internethandel gehört verboten"

Der deutsche Tierschutzbund fordert schon lange härtere Gesetze bei der illegalen Einfuhr von Tieren und eine bessere Unterstützung von Tierheimen und Schutzorganisationen. Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz fordert schärfere Maßnahmen, unter anderem die bessere Zusammenarbeit verschiedener Behörden.

Ein Appell richtet sich auch an zukünftige Tierbesitzer. Vor allem im Online-Handel kursieren oft dubiose Angebote. Wojahn geht noch einen Schritt weiter: "Dieser ganze Internethandel gehört verboten, wie kann ich mir denn von einem Foto ein Tier bestellen?" Und wenn die Nachfrage weiterhin bestehen bleibe, reiße auch der Tierschmuggel nicht ab, trotz schrecklicher Umstände.

Herausforderung für die Tiere: Fehlende Sozialisierung

Ace ist seit vier Jahren im Tierheim, obwohl geschmuggelte Welpen in der Regel schnell vermittelt werden können. Er sei ein besonders tragischer Fall, wie eine der Pflegerinnen erzählt. Wie so oft fehlte die vorgeschriebene Tollwutimpfung. Sie kann bei Hundewelpen erst ab 14 Wochen wirksam verabreicht werden. Seine lange Quarantänephase als Welpe erschwerte die Sozialisierung mit anderen Tieren.

Daran scheiterte bereits auch ein Vermittlungsversuch. Es kam zu Problemen mit anderen Tieren, Ace musste wieder zurück ins Tierheim. Da er in Bayern nicht gehalten werden darf, könnte er zudem nur in andere Bundesländer vermittelt werden, was die Suche nach einem neuen Zuhause für ihn zusätzlich erschwert. Ein Hund, der nicht hier sein dürfte und doch nirgendwo anders hin kann.

Mit Menschen dagegen gäbe es keine Schwierigkeiten, sagt seine Pflegerin. Durch seine neugierige und verspielte Art haben ihn die Mitarbeiter am Quellenhof sofort ins Herz geschlossen.

Trotzdem hofft man dort auf eine baldige Vermittlung in ein anderes Bundesland. Denn ein Tierheim könne niemals ein richtiges Zuhause ersetzen.