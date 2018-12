War es eine Straftat? Gleich drei tote Biber vom Fluss angespült

In der Gemeinde Nittendorf (Lkr. Regensburg) sind gleich drei tote Biber von der Schwarzen Laber angeschwemmt worden. Eine Straftat könne die Polizei nicht ausschließen, teilte sie heute mit.

Drei Biber innerhalb weniger Wochen

Bereits Ende November hatte ein Anwohner einen der toten Biber entdeckt und sofort die Behörden verständigt. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass seit Anfang November zwei weitere tote Biber in der Schwarzen Laber aufgefunden wurden. Zwei der toten Tiere konnte die Polizei noch sicherstellen.

Keine Schussverletzungen

Bei der Begutachtung stellten die Beamten an den Bibern äußerliche Verletzungen fest, die zunächst auf Schüsse hindeuteten. Ein Veterinär-Experte schloss in einem Gutachten Schussverletzungen aber aus. Nun laufen die Ermittlungen, wie die Biber genau verendeten. Sollte sich herausstellen, dass die Tiere bei einer Straftat getötet worden sind, kämen Verstöße gegen das Tier- oder Naturschutzgesetz in Frage, so die Polizei auf BR-Nachfrage. Außerdem seien Biber grundsätzlich nicht zur Jagd freigegeben.

Biber-Beobachter sollen helfen

Auch muss noch ermittelt werden, wo die Nagetiere überhaupt beheimatet waren, beziehungsweise wie weit sie in der Schwarzen Laber getrieben sind. Dabei ist die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen: Wer einen Biber-Bau an der Schwarzen Laber bemerkt, an dem seit dem 4. November keine arttypischen Veränderungen beobachtet werden konnten, soll sich bei der Polizei melden.