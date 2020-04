War es ein Wolf? Autofahrer überfährt Tier in Neu-Ulm

Das Tier wurde am Morgen zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Holzschwang und Hausen entdeckt. Dem Augenschein nach handelt es sich laut des Neu-Ulmer Jägers Elmar Zeller um einen jungen weiblichen Wolf.

Genetische Untersuchung steht noch aus

Außer einer kleinflächigen Kopfverletzung seien keine weiteren Verletzungen zu erkennen, teilte der Neu-Ulmer Jäger mit, der sich im bayerischen Netzwerk für Große Beutegreifer engagiert. Eine inzwischen durchgeführte Röntgenuntersuchung hat ergeben, dass der mutmaßliche Wolf tatsächlich bei dem Unfall ums Leben kam und nicht an einer anderen Ursache gestorben ist.

Der untersuchende Tierarzt, der Jäger und eine Expertin des Landesamtes für Umwelt in Hof gehen davon aus, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Letzte Sicherheit wird aber erst ein Gentest liefern.

Wölfe "flächendeckend unterwegs"

Seit 2006 werden in Bayern immer wieder einzelne Wölfe nachgewiesen - in der Regel sind es durchziehende Jungtiere. In Bayern gibt es nach Angaben des Landesamts in vier Gebieten sogenannte standorttreue Wölfe: im Nationalpark Bayerischer Wald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz, im Veldensteiner Forst in Oberfranken und in der Rhön in Unterfranken. Im März war im Oberallgäu ein Wolf in eine Fotofalle getappt.