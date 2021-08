War es doch Mord? Dominik R. muss wieder vor Gericht

Der Prozess um Dominik R., der 2016 seine Ex-Freundin in Freyung erstochen hatte, wird am Landgericht Deggendorf neu aufgerollt. Das hat das Gericht am Dienstag bekannt gegeben. Ein neues Verfahren könnte für Dominik R. eine härtere Strafe bedeuten. Am Landgericht Passau war der Freyunger wegen Totschlags verurteilt worden. Diesmal geht es um die Frage: War es Mord?

Zwei Freunde sagten falsch aus und wurden verurteilt

Der Fall wird wieder aufgenommen, weil zwei Zeugen im ersten Prozess am Landgericht Passau falsch ausgesagt hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte deswegen einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt.

Die beiden, darunter ein guter Freund von Dominik R., wurden dafür auch bereits verurteilt. Das Landgericht Deggendorf argumentiert: Die Aussagen der beiden Zeugen haben dazu beigetragen, dass Dominik R. wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt wurde. Der gute Freund von Dominik R. gab vor Gericht zu, dass ihm Dominik R. gestanden hatte, seine Ex-Freundin im Schlaf erstochen zu haben. Töten im Schlaf gilt als Lehrbuchbeispiel für heimtückischen Mord.

Zwölf Jahre Gefängnis wegen Totschlags

Dominik R. wurde 2017 am Landgericht Passau wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Er behauptete, er habe seine Ex-Freundin nach einem heftigen Streit getötet. Das Gericht konnte damals die Arg- und Wehrlosigkeit der jungen Mutter nicht beweisen. Der Fall machte überregional Schlagzeilen, weil Dominik R. mit dem gemeinsamen Sohn bis nach Spanien geflüchtet war, wo ihn ein Spezialkommando der Polizei festnahm.

Der Prozess am Landgericht Deggendorf beginnt voraussichtlich Ende des Jahres.