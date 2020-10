War es Brandstiftung? Zwei Feuer innerhalb weniger Minuten

In Regensburg hat es am Mittwoch innerhalb von einer halben Stunde gleich zwei Mal bei Rohbauten in Neubaugebieten gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, fingen jeweils Dämmmaterial und eine Holzverschalung an und in den Gebäuden Feuer.

Zwei Selbstentzündungen wären großer Zufall

Der erste Brand brach laut Polizei gegen 3.45 Uhr im Marinaforum im Stadtosten aus, der zweite Brand gegen 4.20 Uhr im Dörnbergforum im Süd-Osten der Stadt. Die Brandursache sei noch unbekannt, die Beamten ermitteln aber auch in Richtung Brandstiftung, so die Polizei.

"Zwei Selbstentzündungen innerhalb von wenigen Minuten wären schon ein großer Zufall", so ein Polizeisprecher.

Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Die Brände sind mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es bestand auch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat den Fall übernommen und die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.