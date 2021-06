Störche im Wappen: Jetzt sollen sie auch wieder im Ort nisten

Auf dem Wappen von Rotthalmünster im Landkreis Passau sind zwei weiße Störche auf dem roten Dach der Pfarrkirche zu sehen - seit 650 Jahren. Aber schon lange haben sich dort keine Störche mehr blicken lassen. Mit einer Nisthilfe soll das jetzt geändert werden.

Warten auf die ersten Störche

Mithilfe einer Feuerwehrdrehleiter und einem Kran einer Baufirma wurde das 800 Kilogramm schwere Konstrukt in die Höhe gehoben und von Handwerkern am Kirchendach befestigt. Finanziert wurde die Nisthilfe hauptsächlich aus Fördergeldern. Die Idee dazu hatte der Heimat- und Naturschutzverein. Vorsitzender Franz Söldner ist sich sicher: "Es kann nicht mehr lange dauern, bis sich das erste Paar niederlässt. Denn der Storch hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorbeigeschaut, heuer sogar zweimal. Aber er hat bei uns nichts gefunden". Nur 15 Kilometer weiter in Bad Birnbach nisten Störche schon seit ein paar Jahren.

Storch: Symbol der Fruchtbarkeit

Auch Pfarrer Jörg Fleischer freut sich über das Nest auf dem Dach des Gotteshauses. Er hat grünes Licht gegeben, als er von dem Projekt mit dem Namen "Da Storch z`Minsta" gehört hatte. "Der Storch steht für Nachwuchs. Ich denke, dass das ein Zeichen ist, dass wir als Pfarrgemeinde das Leben mittragen und unterstützen wollen", sagt er. Der Pfarrer weiß aber auch, dass nicht alle im Ort so begeistert waren von der Idee, Störche aufs Kirchendach zu locken. "Einige Bürger sorgen sich um die kleinen Teilchen, die vom Kirchendach fliegen könnten oder um das ein oder andere Nebenprodukt", erzählt er und lacht.

Feuerwehr könnte Storchenkot entfernen

Rotthalmünsters Bürgermeister Günter Straußberger sieht die Sache mit dem Storchenkot pragmatisch. "Da kann man doch die örtliche Feuerwehr miteinbeziehen. Die macht dann eine Übung und entfernt den eventuell anfallenden Dreck", schlägt er vor. Jetzt müssen nur noch die Störche kommen.