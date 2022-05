Pfingstwochenende: Wo Staus und volle Züge drohen

Die erste große Reisewelle des Jahres wird am kommenden langen Pfingstwochenende erwartet. In diesem Jahr werden wieder mehr Urlauber unterwegs sein, als noch in den vergangenen zwei Jahren. Grund dafür sind auch die gelockerten Corona-Maßnahmen, die deutschlandweit gelten. Auch touristische Angebote, wie Freizeitparks oder Open-Air-Veranstaltungen sind wieder möglich und ziehen viele Besucher an.

In einigen Ländern gibt es noch Einschränkungen bei der Einreise, aber es ist schon deutlich leichter als noch in den vergangenen Wochen und Monaten. Trotzdem werden jetzt an Pfingsten noch viele Deutsche das lange Wochenende oder die Ferien im eigenen Land verbringen.

Pfingstferien beginnen in drei Bundesländern

Außerdem beginnen in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland die Pfingstferien. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Schüler ein verlängertes Wochenende frei von Freitag bis inklusive Dienstag.

Vor allem am Freitag vor Pfingsten wird es voll werden auf den Autobahnen. Nach der Schule und nach dem Arbeitsende werden sich viele auf den Weg ins verlängerte Wochenende oder in den Urlaub machen. Auch der Samstag wird ein starker Reisetag und dort wird es ab dem Vormittag längere Staus auf dem Weg Richtung Süden geben, weil dort die Ausflügler auf die Urlauber treffen.

Staus auf dem Weg Richtung Süden - und Kontrollen

Wer am Wochenende in den Urlaub möchte, muss vor allem auf den Strecken Richtung Süden mit langen Staus und längeren Fahrzeiten rechnen. Betroffen sind die A8 aus Stuttgart über München nach Salzburg, die A99-Umfahrung rund um München oder auch die A93 Richtung Kufstein.

Am Grenzübergang Kiefersfelden wird am Freitag und Samstag vor Pfingsten jeweils der Schwerverkehr Richtung Österreich wieder blockweise abgefertigt, genauso wie an den Tagen nach dem Pfingstmontag. Dort müssen sie schon sehr früh und den ganzen Tag mit längeren Staus rechnen. Teilweise stauen sich Lkw und Autofahrer bis auf die A8 zurück.

Auch auf der A7 Richtung Füssen und weiter auf dem Fernpass muss man mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Eine zusätzliche Blockabfertigung bei zu viel Verkehr am Grenztunnel verlangt noch mehr Zeit und Geduld. Und es wird viel gebaut auf den bayerischen Autobahnen und teilweise sind die Fahrbahnen stark verengt, sodass es zusätzlich länger dauern kann.

Mehr Passagiere und Abflüge an den bayerischen Flughäfen

Nicht nur mit dem Auto fahren Urlauber am kommenden Pfingstwochenende weg. Auch an den bayerischen Flughäfen wie Memmingen, Nürnberg und München werden mehr Leute in den Urlaub abheben, als noch in den Jahren zuvor.

Bahn setzt zusätzliche Züge ein

Die Bahn setzt am langen Pfingstwochenende mehr Züge ein, weil mit mehr Reisenden an diesen Tagen gerechnet wird. Besonders auf den stark nachgefragten Strecken wie zwischen München und Hamburg oder zwischen München und dem Ruhrgebiet werden bis zu 50 Sonderzüge eingesetzt, um auch das Sitzplatzangebot auszuweiten.

Außerdem gilt deutschlandweit das 9-Euro-Ticket ab dem 1. Juni für die meisten Regionalverbindungen. Deshalb werden viel mehr Reisende an Pfingsten mit der Bahn unterwegs sein. Vor allem die Regionalverbindungen werden stark frequentiert sein. Einige ausländische Zuganbieter sind von diesem vergünstigten Ticket ausgenommen.