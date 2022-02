Wann Sturm Zeynep auf Oberfranken trifft

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Nur einen Tag nachdem Orkan Ylenia über Bayern hinweggezogen ist und vor allem im Frankenwald unzählige Bäume umgeworfen und Stromnetze unterbrochen hat, naht mit Zeynep bereits das nächste Sturmtief.

Besonders betroffen werden aller Voraussicht nach zwar der Norden und die Mitte Deutschlands sein. Nach dem jetzigen Stand fällt Zeynep dort noch schlimmer aus als Ylenia. Für die deutsche Nordseeküste erwarten die Experten für Samstagfrüh eine "mittlere bis schwere Sturmflut". In Bayern sagt der Deutsche Wetterdienst den stärksten Wind für die Rhön voraus.

Sturmtief Zeynep am Abend in Oberfranken erwartet

Aber auch Oberfranken wird von teils starken Sturmböen heimgesucht werden, sagt BR-Meteorologe Christian Lorenz. Demnach werde es hier zwischen 19 und 1 Uhr die stärksten Winde geben. Danach ziehe die Kaltfront von Sturmtief Zeynep über den Bezirk hinweg. Es könne zu Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern kommen. Abseits der Kaltfront werden Windgeschwindigkeiten bis 90 Stundenkilometer erwartet. Wie schon Ylenia, hat auch Sturm Zeynep das Potential, zu einem Orkan zu werden.

Zeynep wirft um, was Ylenia gelockert hat

Auch wenn Zeynep wohl nicht so heftig wird wie Ylenia, dürfte der nächste Sturm der Sturm-Serie doch vieles herunterreißen, was Ylenia angeknackst und locker gemacht hat, heißt es aus den oberfränkischen Leitstellen.

Zum Artikel: Staatsforsten warnen wegen Stürmen vor Betreten der Wälder

Wetterexperten rechnen damit, dass auf Zeynep am Sonntag oder Montag ein weiterer Sturm folgen könnte.

10.000 Haushalte wegen Ylenia ohne Strom

Sturmtief Ylenia war am Donnerstag über Bayern hinweggefegt und hatte für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken gesorgt. Weil Bäume auf Stromleitungen fielen, waren rund 10.000 Haushalte in ganz Bayern teilweise für mehrere Stunden ohne Strom. Wie der Netzbetreiber Bayernwerk dem BR bestätigte, lag ein Schwerpunkt der Stromausfälle in der Region um Kulmbach, Hof und Wunsiedel. Am stärksten Schlug Sturm Ylenia aber in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Niedersachsen zu.

Warnung vor Hochwasser im Norden Oberfrankens

Wegen des Tauwetters und des Regens, den Ylenia am Donnerstag mit sich brachte, stiegen die Pegel der Flüsse an - allen voran im Norden Oberfrankens. Für die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels gab es am Freitagmorgen eine Hochwasserwarnung. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor "Überschwemmungen für bebaute Gebiete" - das ist die höchste von insgesamt drei Warnstufen.

Vor allem der Pegel der Steinach ist stark angestiegen. Der Fluss ist der einzige in Bayern, für den die Meldestufe drei von vier gilt. An der Messstelle Fürth am Berg im Landkreis Coburg beträgt der Wasserstand der Steinach rund 2,60 Meter. Das ist etwa ein Meter mehr, als 48 Stunden zuvor.