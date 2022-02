Wann gibt es Novavax in Bayern?

Der Corona-Impfstoff von Novavax wird ab Mitte der Woche in Deutschland erwartet. Die ersten Lieferungen sollen nach Unternehmensangaben nun voraussichtlich ab Mittwoch und bis Freitag im Lager des Bundes ankommen, wie es vom Gesundheitsministerium auf Anfrage am Montag hieß. Als erste Lieferung werden 1,4 Millionen Dosen erwartet. Sie sollen unmittelbar an die Länder verteilt werden, wie ein Sprecher sagte.

Novavax für Bayerns Impfzentren Ende Februar erwartet

Bayern rechnet mit 225.000 Dosen, die vom Bund kommen werden und dann zunächst an die Impfzentren geliefert werden. Das soll "voraussichtlich noch im Februar" passieren, heißt es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium. Auch die Impfzentren planen fest mit der ersten Lieferung Ende Februar beziehungsweise Anfang März - so zum Beispiel das Impfzentrum der Stadt Nürnberg, im Landkreis Hof oder in der Stadt München.