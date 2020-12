Wann gibt es die FFP2-Masken für Risikopatienten?

Jeweils 15 besonders sichere FFP2-Masken für 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Für eine bundesweite Versorgung von Risikopatienten benötigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehr als 400 Millionen FFP2-Masken. Die Verteilung ist eine logistische Herausforderung.

Als Spahn den Plan Ende November vorstellte, war noch nicht klar, wie diese gelöst werden sollte. Diskutiert wurde eine Verteilung über die Arztpraxen oder dass die Krankenkassen die Masken per Post verschicken.

Apotheken als "bestmögliche Option"

Spahn plädiert nun für den Weg über die Apotheken als "bestmögliche Option". Diese seien flächendeckend verfügbar und hätten entsprechende Logistikstrukturen. Die Nutzung dieser Strukturen wird allerdings Geld kosten. Auch darüber laufen laut Spahn Verhandlungen mit Apotheken und Krankenkassen. Vom Ausgang dieser Gespräche wird unter anderem abhängen, wie hoch die Zuzahlung ausfällt.

Wer gehört zur Risikogruppe?

Wer unter die Risikogruppe fällt, scheint im Ministerium hingegen unstrittig zu sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Über 60-Jährige und Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Vorerkrankungen werden dort benannt. An diese Empfehlung wolle man sich halten, sagt Spahn.

Fristsetzung "extrem knapp"

Inwiefern weitere Vorschläge der Patientenvertretungen in die Verordnung des Ministeriums mit aufgenommen werden, ist noch unklar. Ursula Faubel, Geschäftsführerin des Rheuma-Liga Bundesverbands, geht davon aus, dass es noch einmal die Möglichkeit geben wird, Stellung zu beziehen. Die Fristsetzungen für die Beteiligung der Patientenvertretung seien "extrem knapp" gewesen. Unter anderem fordern diese ein stärkere Berücksichtigung von Patienten mit HIV und ähnlichen Erkrankungen.

Schutzmaskenhilfepaket Pflege

Unterdessen werden im Rahmen des "Schutzmaskenhilfepakets Pflege" weitere 290 Millionen Schutzmasken bereits ausgeliefert. Diese kommen aus Bundesbeständen und gehen direkt an Heime und ambulante Dienste.

Auch das ist logistisch anspruchsvoll. Bundesweit rund 33.000 Einrichtungen sollen insgesamt gut 90.000 Pakete mit jeweils 1.000 FFP2-Masken zum Eigenschutz für das Personal und 2.000 einfache OP-Masken für Pflegebedürftige und Besucher erhalten. Aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium heißt es, dass sich diese Auslieferung bis in den Januar ziehen könnte.

Ergänzende Initiative in Bayern

Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) laufen seitens der Staatsregierung bereits Planungen, eine zusätzliche und ergänzende Initiative zu starten.

In diese Richtung ist wohl auch eine Aussage des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu verstehen. In Passau sagte er gestern, man wolle die Sicherheitslage in den Alten- und Pflegeheimen in Bayern noch einmal deutlich verbessern und "entsprechend agieren".

Dem Personal an den staatlichen und kommunalen Schulen sowie an den privaten Förderschulen wird bereits ein einmaliges Kontingent von Schutzmasken kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Kultusministerium hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium eine entsprechende Verteilung von insgesamt rund 300.000 Masken aus dem Bayerischen Pandemiezentrallager an das Personal über die Schulen veranlasst. Das entspricht etwa zwei Masken pro Lehrkraft.

Besuchskonzepte in stationären Einrichtungen

Spahn hat heute gemeinsam mit dem Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, außerdem eine "Handreichung" für Besuchskonzepte in stationären Einrichtungen vorgestellt. Darin werden Empfehlungen abgegeben, wie Besuche durch Angehörige unter Pandemiebedingungen weiterhin ermöglicht werden können. "Wir wollen die Pflegebedürftigen bestmöglich schützen. Wir wollen sie nicht wegsperren, nicht isolieren", sagt Spahn.

Laut Westerfellhaus "soll und muss" der Kontakt zu Angehörigen und Freunden weiterhin möglich sein. Der persönliche Kontakt sei für die Bewohner "unverzichtbarer Teil ihres Lebens". Wie das unter Pandemiebedingungen möglich sein kann, wird in dem elfseitigen Papier zusammengefasst, das in Zusammenarbeit mit Pflegeverbänden und einem Expertenrat des Robert Koch-Instituts entstanden ist.

Es geht dabei unter anderem um Tests, Masken, Besucherlisten und Ausnahmeregelungen. So wird grundsätzlich Mund-Nasen-Schutz für alle Besucher und Personal empfohlen, sowie für Bewohner, wenn sie in Gemeinschaftsräumen sind oder Kontakt zu anderen haben.