Wann geht bei Ledvance in Augsburg das Licht aus?

Schon seit vergangener Woche stehen die Maschinen im Ledvance-Werk an der Berliner Allee still. Die Mitarbeiter kommen trotzdem zur Schicht. Wie es weitergeht, weiß bisher niemand. Heute will die Geschäftsleitung nun bekanntgeben, wann der letzte Arbeitstag für die Augsburger Beschäftigten ist.

Werk soll zum Jahresende geschlossen werden

Weil viele Mitarbeiter seit Jahren im Betrieb arbeiten, läuft ihre Kündigungsfrist erst Ende Januar 2019 aus. Offiziell geschlossen werden soll das Werk laut Unternehmensführung bereits Ende Dezember.

Chinesischer Investor baut Stellen ab

Ledvance gehörte einst zu Osram. Im Frühjahr 2017 übernahm ein chinesischer Investor das Unternehmen. Bald darauf kündigte die Konzernleitung an, mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland streichen zu wollen. Hauptsächlich betroffen davon sind die Standorte in Augsburg und Berlin.