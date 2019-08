Wandern unerwünscht: Ein Schäfer wird sesshaft

Schäfer Markus Schenk hat die Wanderschaft aufgegeben. Mit seinen 900 Merino-Landschafen ist er nun auf einer der steilsten Flächen in der Oberpfalz unterwegs - rund um den Ort Deining. Die Schafe grasen auf einem artenreichen Mager-Trocken-Rasen. Der Hang ist ein schutzwürdiges Biotop nach der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie der EU. Nur durch die Beweidung mit Schafen kann er erhalten werden.

"Die Herausforderung der Schäferei hier ist es, die Schere zwischen Ökologie und Ökonomie möglichst nah zusammen zu halten." Markus Schenk, Schäfer

Schäferei und Naturschutz Hand in Hand

Ökologisch gesehen leisten Schenks Schafe hier Großes. Sie fressen die Fläche so ab, dass die schützenswerten Pflanzen genug Platz haben und nicht von stärkerem Gras verdrängt werden. Ohne Schafe wäre hier in zwei Jahren nur noch ein dicker Filz, sagt der Schäfer. Seine Hütehaltung leistet aber noch mehr für die Artenvielfalt: Denn die Schäfe vernetzen die Biotope, indem sie in ihrer dichten Wolle Samen und Insekten mitnehmen.

"Man merkt es vielleicht dann immer erst, wenn keine Schafe mehr da sind, was sie für Leistungen für die Landschaftspflege erbringen und für die Erhaltung der Kultur-Landschaft." Markus Schenk, Schäfer

Hecken als Schutz und zur Vernetzung von Biotopen

800 Hektar Fläche beweidet Markus Schenk. 2001 hat er auf Bio umgestellt und bald danach begonnen, zwischen den Flächen Hecken zu pflanzen. Mit ihnen vernetzt er seine Triebwege und die Biotop-Flächen, und sie dienen den Schafen in der kalten Jahreszeit als Windschutz. So bettet Schenk seine Schäferei in einen größeren ökologischen Zusammenhang ein.

Der Wanderschäfer musste sesshaft werden

Die Schäferei ist sein Traumberuf, sagt der 49-Jährige. Aber sie ist auch ein Existenz-Kampf. Früher war er als Wanderschäfer unterwegs. Drei Monate dauerte der Weg vom Sommer- ins Winterlager am Bodensee. Aber die Triebwege von früher gibt es nicht mehr. Sie sind durchschnitten von Umgehungsstraßen oder ICE-Trassen. Außerdem macht dem Schäfer der intensive Ackerbau zu schaffen.

"Du kannst 20 oder 30 Kilometer über den besten Ackerboden laufen, aber die Schafe würden dort verhungern." Markus Schenk

So musste Markus Schenk mit seiner Herde sesshaft werden und auf gepachteten Ackerflächen Winterfutter anbauen.

Schäferei "neu denken" – statt im Existenz-Kampf unterzugehen

Ein weiteres Problem ist das Geld: Weil die Preise für Fleisch und Wolle seine Kosten nicht decken, ist er abhängig von staatlichen Fördergeldern, die er für die Landschaftspflege bekommt. Sie machen über 60 Prozent seiner Einnahmen aus. Allerdings kann er sich auf die Gelder nicht verlassen.

"Das kann ja nächstes Jahr schon anders aussehen. Wie kann ich so einen Betrieb, der eigentlich nachhaltig wirtschaftet, wie kann ich so einen Betrieb unabhängig gestalten von den Zahlungen der EU oder des Freistaates?" Markus Schenk

Markus Schenk weiß, dass er seine Schäferei zukünftig neu erfinden muss. Ein erster Schritt ist sein Zusammenschluss mit über 170 Landwirten. Sie haben die "Bioregionale Genossenschaft Oberpfalz" gegründet. Um sich gegenseitig zu unterstützen und um in der Gesellschaft mehr Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen.