Wandern statt Skifahren: Bergsteigerdörfer und Klimawandel

Die Anspannung in den bayerischen Skigebieten ist groß: Zum Saisonhöhepunkt in den Weihnachtsferien ist Skifahren an einigen Orten, zum Beispiel dem Oberjoch im Allgäu oder dem Brauneck bei Lenggries, kaum möglich. Deswegen steht für viele Touristen aktuell Wandern auf dem Tagesplan. Das geht in den Bergsteigerdörfern in Ramsau, Kreuth, Sachrang und Schleching.

Sanfter Tourismus ohne Kunstschnee

Die Orte haben keine großen Liftanlagen oder touristische Infrastrukturen. Sie wollen eine Alternative sein, sehr naturnah und gerade bei schwierigen Bedingungen wie jetzt in einer Winterhauptsaison ohne Schnee.

Dabei wurden etwa in Schleching 1969 sogar mal die deutschen Skimeisterschaften ausgetragen, am Start unter anderem: Rosi Mittermaier. Der Ort entschied sich dann aber für einen anderen Weg. Der Hausberg, der Geigelstein wurde Naturschutzgebiet und Schleching ist heute Bergsteigerdorf. Die richtige Entscheidung, sagt der Bürgermeister Josef Loferer: "Schleching hat sich schon lange vom Skitourismus verabschiedet. Wir machen einen sanften Skitourismus, nur mit Naturschnee." Das werde "wunderbar angenommen", freut sich Loferer.

Naturgenuss für Touristen

Viele Gäste kommen genau deswegen hierher: Sie suchen das Naturerlebnis und die Ruhe und akzeptieren die natürlichen Bedingungen so, wie sie eben gerade sind.

Der elfjährige Emil macht beispielsweise mit den Eltern im Achental um Schleching Urlaub. Ihm gefällt das neue Urlaubsprogramm. Gut gelaunt und entspannt zeigt sich auch Remigius Bauer, der ein großes Sportgeschäft in Schleching führt. Das Geschäft laufe gut, auch abseits vom Wintersport; er verkaufe etwa Wanderschuhe und Funktionsbekleidung.

Mehr Flexibilität für alle

Die Grundhaltung der Bergsteigerdörfer bewährt sich genau jetzt im Klimawandel, bilanziert Axel Döring, Präsident der Alpenschutzkommission Cipra in Deutschland: "Sie stehen deswegen besser da, weil sie die Natur so nehmen und so nutzen, wie sie ist und nicht versuchen, mit allen möglichen teuren und energieintensiven Strukturen die Natur zu überlisten, und dieses Überlisten der Natur im Sport und Wintersport immer weniger funktioniert." Andere Orte seien durch hohe Investitionen in die Seilbahnstruktur auf ein bestimmtes Tourismusmodell festgelegt.

Während die, die immer mehr in Lift- und Kunstschneeanlagen investieren, sich immer noch mehr auf die energieintensive und teure Infrastruktur festlegen, würden Orte wie die Bergsteigerdörfer flexibel bleiben. Da sie auf naturnahe, gewachsene Strukturen aufbauen, laden sie sich keine Hypothek für die Zukunft auf. Man müsse sich darüber klar sein, mit dem Schnee verschwinde auch der Wintersport, findet Döring, und damit gebe es auch Verlierer. Diejenigen, die wie die Bergsteigerdörfer Tourismus ohne Wintersport betreiben, verlieren dabei weniger, so seine Ansicht.

Erfolg an Besucherzahlen ablesbar

Dieser Devise folgt Schleching und verzeichnet mit den Nachbarorten im Achental heuer 15 Prozent mehr Übernachtungen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der schrumpfende Winter wird durch den wachsenden Sommer mehr als ausgeglichen, erklärt Bürgermeister Josef Loferer. Schließlich werde damit auch die Saison, in der Touristen in den Ort kommen, deutlich länger, als wenn es sich um reine Wintersporttouristen handle.