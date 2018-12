Wandern: "Kreuzbergtour" als beste Tagestour nominiert

Die Rhön will sich als Wanderregion im kommenden Jahr erneut eine Auszeichnung abholen. Ihr Zugpferd, der "Hochrhöner", wurde von den Lesern des Wandermagazins 2010 bereits zum schönsten Weitwanderweg Deutschlands gewählt. Diesen "Wander-Oscar" streben die Rhöner Touristiker nun auch in der Kategorie Tagestouren an.

Einmal rund um den heiligen Berg der Franken

Die "Kreuzbergtour" konnte sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen und wurde von einer unabhängigen Expertenjury auf die Liste gesetzt. Die "Kreuzbergtour" wurde 2007 eingerichtet, ist 12,8 Kilometer lang und führt vom Parkplatz Kreuzberg rund um den Heiligen Berg der Franken. Gerhard Nägler, der Tourismusreferent der Stadt Bischofsheim, freut sich schon jetzt sehr darüber, dass die Kreuzbergtour mit im Rennen ist.

Bereits mehrere Auszeichnungen für die Rhön

Mit der "Kreuzbergtour" wurde für 2019 zum wiederholten Mal eine Extratour des "Hochrhöners" für die Auszeichnung nominiert. Nach dritten Plätzen in den Jahren 2014 (Extratour "Guckaisee") und 2017 ("Point-Alpha-Weg") soll es nun möglichst der Titel werden. Die erste Hürde ist mit der Nominierung bereits genommen.

Acht Monate Abstimmen

Wanderfreunde können ab dem 2. Januar auf dem Internetportal des Wandermagazins abstimmen. Das Online-Voting läuft bis zum 30. Juni. Die Preisträger werden dann am 7. September auf der Wandermesse "TourNatur" in Düsseldorf gekürt.

Kämpfen um den Titel

Gerhard Nägler, Thomas Lemke, der Wanderwegekoordinator des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön, und Hannah Wilm, Mitarbeiterin im Bereich Produktentwicklung der Rhön GmbH, werden in den kommenden Wochen ein Konzept erarbeiten, um möglichst viele Leser des Wandermagazins sowie Touristen und Bewohner der Rhön dazu zu bewegen, für die "Kreuzbergtour" abzustimmen.