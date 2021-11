Spätherbst in den Alpen: Tipps für risikoarmes Wandern

Das Laub knirscht bei jedem Schritt. Sonnenstrahlen fallen durch den Bergwald und wärmen die Haut. Hier auf der Südwestseite des Hohen Straußbergs in den Ammergauer Alpen wandert es sich fast wie im September. Stefan Blochum steigt gemächlich höher. Blochum ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und hauptberuflich für die Bergwacht Bayern tätig. Doch auf seiner heutigen Tour zeigt sich schnell, wie winterlich es in den bayerischen Alpen schon jetzt ist.

Schnee in höheren Lagen

Bald ist der Steig kaum mehr auszumachen. Markierungen verschwinden unter dem Schnee. "Typisch für die Jahreszeit", sagt der Bergführer. Die Bedingungen wechseln mitunter plötzlich, wenn ein Weg wie hier von einem nach Südwesten ausgerichteten Hang in nördliche Richtung abbiegt. Dann wird es schattig und kühl. Schnee bleibt liegen, Steine sind vereist.

Stefan Blochum rät deshalb dazu, das bereits bei der Tourenplanung zu berücksichtigen und vorher genau die Karte zu studieren: "Auf der Sonnenseite macht das Wandern einfach mehr Spaß als auf einem nassen Steig, wo man ständig aufpassen muss, um nicht auszurutschen. Genau das kann jetzt aber jeden auf nordseitigen Anstiegen erwarten."

Rechtzeitig umkehren

Die winterlichen Bedingungen in höheren Lagen werden dabei gerne von Wanderern unterschätzt. Der Spätherbst sei eine "heikle Zeit", sagt Blochum. Die Tage sind kürzer und wer sich nicht auskennt oder sich nicht orientieren kann, tut sich im Gelände mitunter schwer und verliert viel Zeit. Etwa, weil Markierungen unter Schnee verborgen sind.

Stefan Blochum mahnt deshalb, nicht um jeden Preis einen Gipfel erreichen zu wollen und lieber rechtzeitig umzukehren. Ratsam sei es zudem, eine Stirnlampe einzupacken und sich nicht auf die Taschenlampe des Smartphones zu verlassen. Diese sei im Zweifelsfall viel zu schwach, um sich damit zurechtzufinden.

Keine Turn- oder Halbschuhe

Dass man mit Turn- oder Halbschuhen in dieser Jahreszeit schnell an die Grenzen kommt, zeigt auch der Ausflug im Ammergebirge: Mindestens zehn bis zwanzig Zentimeter Schnee bedecken schattseitige Hänge. Löcher oder Spalten zwischen Felsblöcken sind nur mehr schwer auszumachen. Im schlimmsten Falle drohen Knöchelverletzungen, wenn ein Bergwanderer dort hineinrutscht. Wanderstöcke können in solchen Fällen eine wichtige Hilfe sein, um die Balance zu behalten oder den Untergrund zu sondieren, rät der Experte.

Wichtig deshalb auch das richtige Schuhwerk: Bergstiefel, die über den Knöchel gehen, sind jetzt die Schuhe der Wahl. Gamaschen können dabei zusätzlich vor eindringendem Schnee schützen. Je nach Tour können auch Grödel (Halbsteigeisen) oder gar Steigeisen sinnvoll sein – vor allem dann, wenn es steiler wird oder eisig. Hier gilt: Besser dabeihaben und nicht brauchen, als ausrutschen.

Warme Kleidung und ein Biwaksack

Im Rucksack fehlen sollten aber nicht nur Grödel und Stirnlampe: Der Experte rät zu warmer Kleidung. Konkret zu einem Wechsel-Shirt, das vor dem Auskühlen bei Pausen schützt, zu Mütze und Handschuhen sowie zu einer Isolations- und einer Wetterschutzjacke. Standardmäßig sollte ein kleines Erste Hilfe-Set im Rucksack sein, genau wie ein Handy und ein Biwaksack für Notfälle. Als Getränk bietet sich Tee an.

Papierkarte hat nicht ausgedient

Bei der Orientierung sollten sich Wanderer aber gerade jetzt nicht nur auf das Smartphone verlassen. Die Akkus vieler Modelle halten bei Kälte mitunter nur sehr kurz. Manche Geräte schalten sich dann geradezu plötzlich aus und stehen nicht mehr für einen Notruf zur Verfügung. Aus der Sicht von Bergführer Stefan Blochum hat die Papierkarte deshalb noch lange nicht ausgedient.

Wild nicht aufscheuchen

In aktuellen Alpenvereinskarten sind dabei auch Wildruhezonen eingezeichnet. Sie gilt es in den Wintermonaten zu meiden. Und auch wer sonst auf Wild trifft – auf Gämsen etwa - sollte auf Distanz bleiben. Die Tiere fressen sich jetzt Fettreserven an, die sie im Winter brauchen. Bei einer Flucht wird unnötig viel Energie verbrannt. Der Experte rät deshalb zum Betrachten aus der Ferne.