Wandern der Superlative: Über Nacht von München nach Mittenwald

Viele starten, wenige laufen ins Ziel

Die Strecke führt entlang der Isar, vorbei am Kochel- und Walchensee, über die Buckelwiesen bis zum Ziel in Mittenwald – mit Blick auf den Karwendel. Nicht alle Teilnehmer, die starten, erreichten das Ziel, erklärt Mitorganisatorin Jana Laser. "Wir rechnen prinzipiell mit einer Quote von 30 Prozent. Die Münchner Strecke ist besonders anspruchsvoll, mit zahlreichen Höhenmetern am Ende", so Laser.

Regen macht Wanderern Strich durch die Rechnung

Auch Mösl weiß um die Herausforderungen der Strecke. Doch womit sie nicht gerechnet hat, ist das schlechte Wetter in der Nacht. Nach etwa 65 Kilometern zwischen Benediktbeuern und Kochel am See ereilt die Wanderer für mehrere Stunden starker Regen. Die Folge: viele Teilnehmer brechen ab. "Besonders in der Nacht hatten wir einige Menschen, die unterkühlt waren oder Probleme mit dem Kreislauf hatten", so ein Notfallsanitäter vom Roten Kreuz. Zusammen mit den Einsatzkräften der Johanniter begleiten sie den Marsch.

Arzt appelliert: Gesundheit geht vor

Alle zehn bis 20 Kilometer ist eine Verpflegungsstation eingerichtet, bei der die Teilnehmer nicht nur mit Essen und Getränken versorgt werden, sondern auch medizinischen Support bekommen. Und der wird regelmäßig in Anspruch genommen. "Die Top-3 Vorfälle beim Megamarsch sind Blasen, Erschöpfung und Ermüdung", sagt Julian Apel, Notarzt der Johanniter.

Aus medizinischer Sicht handele es sich um Extremsport. "Die Leute gehen über 100 Kilometer, das ist über die normalen Grenzen hinaus" so Apel, der mit einem Motorrad die Route abfährt, um in Notfällen vor Ort zu sein. Der Notarzt befürwortet das Interesse an viel Bewegung. Er appelliert aber, auf die eigenen körperlichen und mentalen Grenzen zu achten.

"Ich bin dankbar, dass mein Körper so gut mitgemacht hat"

Für Mösl war die Teilnahme am diesjährigen Megamarsch besonders hart. Bisher hatte sie keine Probleme mit Blasen an den Füßen. Dieses Jahr allerdings schon. Die Schmerzen steigen. Trotzdem ist Aufgeben keine Option für sie. Mit letzter Kraft marschiert sie schließlich durchs Ziel.

Wenige Minuten später überkommen sie ihre Emotionen, die Tränen laufen: "Ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass ich es durchgehalten habe und dass mein Körper so gut mitgemacht hat. Meine Angst, dass ich Probleme mit den Knien, Bändern oder Sehnen bekomme, hat sich nicht gezeigt."

800 Wanderer nach 100 Kilometern am Ziel

Neben der Erdingerin hätten von insgesamt 2.600 Teilnehmern 800 das Ziel erreicht, teilt der Veranstalter am Sonntagabend mit. Insgesamt sei die Veranstaltung laut einem Sprecher der Johanniter ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Für Alexandra Mösl steht fest: Sie wird wieder an einer 100-Kilometer-Wanderung teilnehmen: "Es war mega."