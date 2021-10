Wandern, Biken oder Wellness: Urlaub daheim boomt weiterhin

16 Quadratmeter Urlaub mit "Traudl" und "Sepp"

Warm und behaglich wirken auch die Frankenwald Lodges "Traudl" und "Sepp" in Tiefenbach bei Steinberg im Landkreis Kronach: ein Bett, zwei Stühle, ein Tisch, ein Ausziehsofa und ein Bad. Die Küchenzeile in dunklem Stein gehalten. Alles auf 16 Quadratmetern. Von außen wirken sie mit ihren runden Dächern wie zwei liegende Fasshälften. Die Lodges sind seit April buchbar und die Nachfrage ist groß.

Klein aber fein

Vor allem Wanderurlauber oder Radfahrer aber auch Menschen, die einfach die Ruhe suchen, sich zurückziehen wollen, machen in den kleinen Ferienhäusern Urlaub. Die kleinen, gemütlichen und komfortablen Unterkünfte, sogenannten Tiny Houses liegen im Trend, bestätigt Nicole Wittig vom Frankenwald Tourismus. Der typische Urlauber bleibe zwischen drei und fünf Tagen im Frankenwald und suche die Aktivität in der Natur: also Wandern, Radfahren, Burgen und Museen besuchen sowie in eine Thermen besuchen.

"Wir gehen fest davon aus, dass der Herbst und der Winter noch einmal im Zeichen von Corona steht und es Einschränkungen geben wird." Stephan Gesell, Geschäftsführer Siebenquell Weißenstadt

Hauptsaison für Wellnesshotels

Wenn der Nebel noch in den Spitzen der Tannen und Fichten hängt und die letzten gelben und roten Blätter von den Bäumen fallen, dann beginnt im Siebenquell GesundzeitResort in Weißenstadt die Hauptsaison. Die Buchungsbücher auch dementsprechend voll, aber Geschäftsführer Stephan Gesell geht mit gemischten Gefühlen in die Saison, vor allem weil es in Hotellerie und Gastronomie an Personal fehlt.