Wanderin verunglückt tödlich an Benediktenwand

Eine Frau aus Kaufbeuren ist beim Wandern an der Benediktenwand in den Bayerischen Voralpen tödlich verunglückt. Gemeinsam mit ihrer Schwester war die Frau am Dienstag zu der Bergtour gestartet. Vor Erreichen der Tutzinger Hütte trennten sich die Frauen. Während ihrer Schwester der Weg zur Hütte reichte, wollte die später Verunglückte zum Gipfel der 1.800 Meter hohen Benediktenwand aufsteigen.

Leiche in Nacht gefunden - Bergung zunächst nicht möglich

Nachdem die 51-Jährige auch nach längerer Zeit nicht an der Tutzinger Hütte ankam, startete ein großangelegter Sucheinsatz durch Bergwacht und Polizei. In der Nacht wurde die leblose Frau schließlich im Bereich der Benediktenwand gefunden.

Wegen der Dunkelheit und des schroffen Geländes konnte sie erst heute geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Frau aus Kaufbeuren beim Abstieg den Maximiliansteig gewählt haben, einen inoffiziellen Weg durch hochalpines Gelände, der laut Polizei von Ortskundigen mit entsprechender Ausrüstung benutzt wird.

Grund für die gewählte Route bislang unklar

Ob sich die Frau verstiegen hatte oder an einer Tour aus dem Internet orientiert hatte, lässt sich nicht klären. Auch für den rund 80 Meter tiefen Sturz über steiles Gelände gibt es keine Zeugen.

Tödliche Bergunfälle: Trauriger historischer Rekord

Schon 2021 hatte es mehr Unfälle und Tote in den bayerischen Alpen gegeben als in den Vorjahren. Dieses Jahr setzt sich der Trend fort. Angesichts einer ungewöhnlich hohen Zahl tödlicher Unfälle in den Bergen warnen Bergwacht und Polizei zur Vorsicht.

Warum die Zahl der Bergtoten zuletzt immer neue Höchststände erreichte, sei nicht ganz klar, so ein Polizeisprecher. Es könne Zufall sein, aber auch an dem in der Pandemie gewachsenen Drang vieler Menschen in die Natur liegen.

Mangelhafte Planung ist häufigste Unfallursache

Für die Bergwacht scheint die Situation klarer. Mangelhafte Vorbereitung sei die häufigste Unfallursache, wegen der die Bergwacht ausrücken müsse. "Die Planung ist das A und O", sagt Stefan Guggemos von der Bergwacht in Füssen. "Wir erleben immer wieder, dass Leute spontan aufbrechen, ohne sich über die Bedingungen zu informieren; ohne zu schauen, ob ihre Kondition für die anstehenden Höhenmeter ausreicht."