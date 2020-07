Wanderin aus München in den Berchtesgadener Bergen vermisst

Die 53-Jährige hatte sich einige Tage in Bad Reichenhall aufgehalten und wollte Bergtouren unternehmen. Ihr Mann wollte sie am Samstag abholen und meldete sie als vermisst. Eine WhatsApp-Nachricht, die er seiner Frau am Freitag geschrieben hatte, blieb unbeantwortet und ungelesen.

Gipfelbucheintrag vom 24. Juli auf dem Pflasterbachhörndl

Inzwischen wurde ein Gipfelbucheintrag der Vermissten von Freitag, 24. Juli, auf dem 1.270 Meter hohen Pflasterbachhörndl gefunden. Seither fehlt von ihr jede Spur. Der Weg zum Pflasterbachhörndl ist steil und ausgesetzt, teilweise dicht bewaldet. Die Polizei geht davon aus, dass der Münchnerin etwas zugestoßen sein könnte.

Renate Bundschuh ist 53 Jahre alt, circa 1,73 Meter groß, hat schwarze schulterlange Haare und ist Brillenträgerin. Sie trägt braune Wanderschuhe und graue Wanderkleidung. Sie führt mit großer Wahrscheinlichkeit einen grasgrünen Wanderrucksack mit sich. Hinweise nimmt die Bad Reichenhaller Polizei unter 08651 / 97 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.