Wanderfalken in Nürnberg: Drittes Ei im Nest

Und da waren es nun drei: Das Wanderfalken-Weibchen hat im Nest auf der Nürnberger Kaiserburg ein drittes Ei gelegt. Außerdem werden die Eier nun bebrütet, wie auf der Webcam der Seite "Lebensraum Burg" zu sehen ist. Die Vögel beginnen mit dem Brüten nicht schon mit dem ersten Ei, sondern erst beim vorletzten oder letzten, ist auf der Homepage zu lesen. "Das dient dazu, den Schlupf der Vögel zu synchronisieren", heißt es. Letztes Jahr hatte das Wanderfalkenpaar erstmals vier Junge aufgezogen. Die Fans rätseln nun, ob es auch heuer wieder vier Eier geben könnte.

Nutzer der Webcam liefern wertvolle Hinweise

Das Projekt "Lebensraum Burg" erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nach Angaben der Regierung von Mittelfranken, die das Projekt betreut, haben im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Menschen auf die Homepage zugegriffen. Seit letztem Jahr können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Beobachtungsmeldungen eingeben. Diese Sichtungsmeldungen hätten bereits wertvolle Informationen geliefert, etwa ob und wie häufig die Jungvögel zum Brutplatz zurückkehren, wann sie das Revier verlassen, oder auch wie in diesem Jahr, wann das erste Ei gelegt wurde.

Vor einem Jahr schlüpften vier Jungvögel

Seit 2009 läuft das Projekt der Regierung von Mittelfranken. Seitdem schlüpften 18 Jungvögel. 2021 zog das Wanderfalkenpaar erstmals vier Jungvögel auf. Wie viele es in diesem Jahr werden, kann jeder auf der Internetseite "Lebensraum Burg" live mitverfolgen.

1982 gab es nach Angaben des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) nur noch 60 Wanderfalken-Brutpaare in Deutschland, in manchen Regionen war der Raubvogel ausgerottet. Seitdem habe sich der Bestand dank intensiver Bemühungen verzehnfacht, so der LBV.