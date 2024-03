Wanderfalken brüten: Freude über Webcam-Ei, Wirbel um Baustelle

Der Beginn der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke bei Sinzing nahe Regensburg hat am Mittwoch Vogelschützer auf den Plan gerufen. An einem Pfeiler nisten unterhalb der Fahrbahn Wanderfalken. Anwohner informierten den Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), da die Vögel in der sensiblen Brutzeit sind. Der LBV sorgte über die zuständigen Behörden dafür, dass die Arbeiter informiert werden. Die zunächst offenbar aufgeschreckten Vögel seien in den Nistkasten zurückgekehrt.

Webcam im Rathausturm zeigt Ei

Auch im Regensburger Rathausturm nisten Wanderfalken, sie kann man über eine Webcam beobachten (externer Link). Die Vögel haben jetzt ihr erstes Ei gelegt. Beim LBV ist man sehr glücklich darüber. Voraussichtlich kommen noch weitere dazu. Einen Monat werden die Falken brüten, schätzt Tom Aumer von der LBV-Kreisgruppe Regensburg. Mitte Mai könne man dann vom Rathausplatz aus die ersten Flugversuche der Jungfalken beobachten, sagte er dem BR.

40 Falken im Livestream

Im Raum Regensburg brüten derzeit laut LBV mindestens drei Falkenpaare. Die Vogelart, die vor Jahrzehnten vor der Ausrottung stand, bevorzugt hohe Gebäude oder Felsen als Brutplatz. Die Webcam im Turm des Alten Rathauses in Regensburg läuft seit 11 Jahren, in dieser Zeit habe man die Aufzucht von 40 jungen Falken miterleben können, so Aumer.

Neue Kamera in Neumarkt

Als Futter dienen den Wanderfalken in der Stadt Tauben und kleinere Vögel. Im Januar ist auch eine Kamera im Neumarkter Münster in Betrieb gegangen. Auch hier nisten Falken. Die Fotos zeigt die LBV-Kreisgruppe Neumarkt auf ihrer Homepage (externer Link).