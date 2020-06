Wanderer versteigt sich am Untersberg: Rettung mit Helikopter

Nördlich des Hochthron-Klettersteigs am Untersberg im Berchtesgadener Land konnte am Freitagabend die Bergwacht einen 55-jährigen Salzburger retten, der von der Route abgekommen war und nicht mehr selbständig absteigen konnte.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr setzte der Bergsteiger mit seinem Handy einen Notruf ab, da er sich am Hochthron-Klettersteig verstiegen und die Orientierung verloren hatte. Er saß in einer Felswand an einem mit Latschen bewachsenen Absatz fest. Den ortskundigen Bergwachtlern aus Marktschellenberg gelang es, seinen Standort anhand der Beschreibungen zu lokalisieren.

Rettung per Hubschrauber

Von einem Intensivtransporthubschrauber aus konnten die Einsatzkräfte einen Bergwachtler an der Stelle nördlich des Klettersteigs abseilen, der dann den verunglückten Kletterer mit einem Rettungssitz sicherte. Per Seilwinde wurden dann beide zusammen in den Helikopter gezogen. Wie das BRK mitteilte, war der 55-Jährige unverletzt und wurde von der Besatzung des "Christoph Murnau" sicher ins Tal gebracht.