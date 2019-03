Wanderer stürzt an "Schlafender Hexe" 100 Meter tief ab

Unglück an der "Schlafenden Hexe" bei Bischofswiesen: Ein 28-jähriger Wanderer ist schwer verunglückt. Rettungskräfte konnten den jungen Mann nach dem Absturz in einer aufwändigen Aktion per Hubschrauber ins Klinikum Traunstein bringen.

Ein Notarzt und drei Bergretter an Absturzstelle

Der Mann und seine 24-jährige Begleiterin aus dem Berchtesgadener Land hatten beim Aufstieg im Schnee den Steig verloren, gingen aber dennoch weiter. In rund 1.100 Metern Höhe stürzte der 28-Jährige ab. Die Einsatzkräfte flogen einen Notarzt und drei Bergretter an die Unglücksstelle, um den Mann zu versorgen und sicher ins Tal zu bringen. Der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht kümmerte sich um die psychisch betroffene Begleiterin des Abgestürzten.

Äußerst riskanter Aufstieg

Die Bergwacht weist aus diesem Anlass darauf hin, dass die Wander-Saison aufgrund des schneereichen Winters heuer wesentlich später als in den Vorjahren beginnt. Zwar wirkten die Südseiten niederer Berge vom Tal aus relativ sommerlich. Der Aufstieg sei aber fast überall mühsam und im Steilgelände auch äußerst riskant.