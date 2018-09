Wanderer stürzt am Wallberg in den Tod

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus Großkrotzenburg in Hessen am Mittwoch mit einer 83 Jahre alten Bekannten unterwegs. Mittags fuhr die 83-Jährige dann mit der Bergbahn ins Tal, der 86-Jährige wollte hingegen über den Sommerweg zu Fuß vom Wallberg hinunterwandern. Als der Mann am späten Nachmittag immer noch nicht in der Talstation angekommen war, rief die Frau die Polizei.

Aufwändige Suchaktion

Es wurde sofort nach dem Vermissten gesucht - allerdings ohne Erfolg. Schließlich wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt - dieser fand einige Stunden später eine leblose Person unterhalb einer Spitzkehre am Sommerweg. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Wanderer vom Weg abgekommen und das steile Waldgelände bis zu hundert Meter in die Tiefe gestürzt war. Er blieb in einem Graben liegen.