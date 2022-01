Wanderer besteigen geschlossene Blombergbahn und bleiben hängen

Die Doppelsessel der Blombergbahn in Bad Tölz zugeklappt, kein Personal an der Bahn - dazu ein Schild, dass die Bahn wegen Revisionsarbeiten geschlossen ist. All das konnte eine 58-jährige Urlauberin und einen 24-jährigen Einheimischen nicht davon abhalten, trotzdem mit der Bahn zu fahren. Verbotenerweise stiegen sie in die Blombergbahn, die nur kurz für Revisionszwecke in Betrieb war, und brachten sich damit in Lebensgefahr.

Wanderer bleiben in luftiger Höhe hängen

Wie Bilder der Überwachungskamera zeigen, stiegen die beiden über den Zaun und setzen sich auf die Eisenstange der hochgeklappten Sessel. Jedoch fuhr die Bahn nur ein kurzes Stück Richtung Tal und blieb dann stehen. So hingen die beiden in luftiger Höhe fest. Gut sieben bis acht Meter über dem Grund gab es keine Möglichkeit auszusteigen. Als die Bahn nach gut einer halben Stunde noch immer nicht fuhr, setzen die beiden einen Notruf ab. Der Betreiber setzte die Bahn wieder in Betrieb und holte das Paar ins Tal.

Hausfriedensbruch: Liftbetreiber erstattet Anzeige

Der verärgerte Liftbetreiber erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Laut Aussagen gegenüber der Polizei wollten sich die Wanderer den Abstieg offenbar bequemer gestalten. Deshalb ignorierten sie an der menschenleeren Bergstation Schilder und Absperrungen. Sie hatten großes Glück, dass ihr Handy Netz hatte - sie waren außerhalb Rufweite, ein Absprung aus der Höhe wäre lebensgefährlich gewesen - und eigentlich wäre die Blombergbahn erst wieder am nächsten Tag in Betrieb gegangen.