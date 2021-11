Wanderer bedrohen den Lebensraum Moor

Moore sind sensible Lebensräume. Und gerade in Zeiten des Klimawandels sehr wichtig: Sie speichern mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem. Deshalb müssen diese sumpfartigen Flächen geschützt werden – vor allem vor Wanderern.

Beispiel: Das Moor "Großer Filz" zwischen den Bayerwaldbergen Lusen und Rachel, das Urlauber über den Grenzsteig gut erreichen können. Besonders an schönen Herbsttagen ein beliebtes Wanderziel – was den Verantwortlichen im Nationalpark Bayerischer Wald auch Sorgen macht.

Ausgetretene Wege entwässern das Moor

In den letzten Jahren sei der Besucherdruck größer geworden, weiß Biologin und Moor-Expertin Cornelia Straubinger. Sie zeigt auf ausgetretene Wege am Rande des Moorgebiets: "Hier entstehen Rinnen, über die das Wasser, das dieses Gelände braucht, abläuft. Wenn es an dieser Stelle herausfließt, beeinflusst das den ganzen Moorkörper." Trittschäden haben noch andere negative Auswirkungen: "Man sieht, diese Flächen sind schwarz. Heißt: Der Torf oxidiert. CO2 wird nicht mehr gebunden, sondern geht in die Luft."

Die Lösung: Warnschilder, Umleitungen und Holzstege

Die Nationalparkverwaltung sensibilisiert die Wanderer für diese Probleme. Große Schilder weisen auf empfindliche Moorbereiche hin. Wanderwege werden umgeleitet. Eine Lösung sind auch Stege aus Holzbohlen. Cornelia Straubinger: "Wir werden auch hier im Großen Filz weitere solche Stege bauen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die Leute gehen gerne drauf, haben einen besseren Überblick und bekommen keine nassen Füße."

Rücksichtnahme wichtig

Touristen dürfen gerne kommen, betont die Nationalpark-Mitarbeiterin. Aber gerade in Moorgebieten mit ihren selten gewordenen Pflanzen- und Tierarten sei Rücksichtnahme das oberste Gebot. Deshalb der Appell: Unbedingt auf den ausgewiesenen Wegen bleiben.