Wanderer aus Hessen im Estergebirge tödlich abgestürzt

Der Mann war mit seiner 67-jährigen Frau um 12 Uhr mittags von der Kuhflucht aus über den steilen Steig in Richtung Fricken (1940 Meter) aufgebrochen. Gegen 14.45 Uhr entschied sich das Ehepaar zur Umkehr, da sie sich nach Informationen der Polizei Garmisch-Partenkirchen nicht weiter auskannten.

Wanderer verstarb noch am Unglücksort

Eine Stunde später stürzte der Mann in einer steilen Kehre und rutsche 30 bis 40 Meter ab. Seine Frau leistete an der Unfallstelle Erste Hilfe, doch der Wanderer verstarb noch am Unglücksort.

Der Leichnam wurde durch zwei Polizeibergführer und vier Bergwachtler der Bereitschaft Garmisch-Partenkirchen geborgen und mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht.

Der Fricken liegt zwischen dem Wank und dem Bischof und gilt generell als unschwierige Bergtour.