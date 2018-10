Wandel auf dem Friedhof: Feuer- contra Erdbestattung

Praktisch, günstig und wahlweise auch biologisch abbaubar - der Trend zum Urnengrab hat einen einfachen Grund. Als letzte Ruhestätte kommt es unserem Lebensstil entgegen. Wer hat heute noch Zeit für aufwändige Grabpflege? Familienangehörige wohnen oft weit entfernt. Urnengräber sind pflegeleicht. Aber sie verändern auch das Bild der Friedhöfe. Auf vielen klaffen inzwischen deutliche Lücken zwischen den traditionellen Grabsteinen.

Immer mehr freie Flächen - teuer für die Kommunen

Die platzsparenden Urnen sorgen für immer mehr freie Flächen auf dem Friedhof in vielen bayerischen Städten. Zwei Drittel aller Beisetzungen auf den Münchner Friedhöfen sind Feuerbestattungen, in Augsburg sind es 60 Prozent. Und auch in kleineren Städten wie Donauwörth ist die Lage ähnlich. Die Familien sparen. Die für Erdbestattungen angelegten Friedhöfe sind kaum mehr rentabel zu führen. Die Einnahmen sinken, weil für ein Urnengrab weniger Gebühren anfallen. Zugleich steigen aber die Ausgaben, erklärt der Augsburger Umweltreferent Reiner Erben.

"Die Ausgaben nehmen insofern zu, weil wir die frei gewordenen Flächen pflegen müssen. Wir bekommen dafür aber keine Mittel, weil wir dafür keine Gebühren erheben können." Reiner Erben, Umweltreferent.

In Augsburg werden die neun kommunalen Friedhöfe deshalb mit gut einer halben Million Euro aus dem Haushalt der Stadt bezuschusst. Flächen, die ursprünglich für eine Erweiterung der Friedhöfe gedacht waren, werden verkauft. Am Augsburger Westfriedhof wird auf einer solchen Erweiterungsfläche bald ein Kindergarten gebaut. Am Nordfriedhof hat die Stadt die freien Grünflächen auf dem Friedhof in Ausgleichsflächen für den Naturschutz umgewandelt.

Der Friedhof der Zukunft ist vielfältig

Um wirtschaftlich zu bleiben, müssten die Friedhofsverwaltungen künftig aber noch kreativer werden, so Reiner Erben: „Ein moderner Friedhof ist ein Friedhof, der anbieten kann, was die Menschen suchen.“ Die Augsburger Friedhöfe orientierten sich bereits an der Nachfrage. „Wir haben Baumbestattungen, anonyme Grabfelder und stellen die freien Flächen auch anderen Religionsgemeinschaften zur Verfügung - etwa für Muslime oder Jesiden. Die Friedhofskultur in Bayern wird vielfältiger, die Gräber individueller, so wie die Bestattungswünsche der Menschen.