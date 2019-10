Walther-Bensemann-Preis für Pierluigi Collina

Mit dem Walther-Bensemann-Preis der Deutschen Akademie für Fußballkultur sind schon viele Größen des Sports ausgezeichnet worden: Franz Beckenbauer, Alfredo di Stefano, Otto Rehagel oder Ottmar Hitzfeld - um nur einige Beispiele zu nennen. Bisher wurde aber noch nie ein Schiedsrichter gekürt. Mit Pierluigi Collina wird nun der wohl populärste "Pfeifenmann" aller Zeiten geehrt.

Prominenter Glatzenträger

Collina gilt als einer der besten Schiedsrichter in der Geschichte des Fußballs. Er wurde von 1998 bis 2003 sechsmal in Folge zum Weltschiedsrichter des Jahres gewählt und hält damit einen einsamen Rekord. Einer Autoimmunkrankheit "verdankt" er sein markantes Aussehen: Der sogenannte „Kreisrunde Haarausfall“ hatte zur Folge, dass er sämtliche Körperhaare verlor, einschließlich Augenbrauen und Wimpern.

Einmal Schiri - immer Schiri

Als Schiedsrichter leitete er Spiele der italienischen Serie A, und natürlich etliche Partien auf internationaler Ebene: Bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und natürlich in der Champions League. So war er 1999 der Referee beim Champions League Finale zwischen Bayern München und Manchester United und 2002 beim WM-Finale zwischen Deutschland und Brasilien. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Schiedsrichterwesen treu. Seit 2010 ist er Chef der UEFA-Schiedsrichterkommission und seit 2017 auch Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission.

Gala am 25. Oktober

Den Walther-Bensemann-Preis wird Collina am 25. Oktober im Rahmen der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball Kulturpreises erhalten. Die Gala in der Nürnberger Tafelhalle ist bereits ausverkauft, wird aber im Live-Stream gezeigt. Bei der Gala werden unter anderem auch der Fußballspruch des Jahres gewählt und die Fußballkneipe des Jahres wird mit dem Fanpreis ausgezeichnet: Es ist das "Stadion an der Schleißheimer Straße" in München, das sich bewusst keinem Verein verschrieben hat.