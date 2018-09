Walter Reis Institut will aus Menschen Erfinder machen

Am Mittwoch eröffnete der erfolgreiche Unternehmer Walter Reis das neue Walter Reis Institut (WIR) in Obernburg (Lkr. Miltenberg). Mit dem Institut will er nicht nur "etwas zurückgeben", sondern auch "aus Menschen Erfinder machen", wie er bei der Eröffnung sagte.

Innovation und Unternehmertun sollen gefördert werden

Das Institut solle für Menschen zwischen sieben und siebzig Jahren notwendiges Wissen und Fähigkeiten liefern, um erfolgreich erfinderisch und unternehmerisch tätig werden zu können. Der Unternehmer baut mit dem Institut auf ein dreistufiges Modell, um Innovation und Unternehmertun erfolgreich zu fördern: Das WIR möchte junge Menschen beim Experimentieren und Lernen unterstützen, Schulen zur Teilnahme an Science-Wettbewerben motivieren und die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis am Bayerischen Untermain stärken. Außerdem sollen regelmäßig unter dem Motto "Wissen für alle" Vorträge mit hochrangigen Vertretern aus Forschung und Wissenschaft angeboten werden.

"Ich hatte zu wenig Erfahrung (gemeint ist unternehmerische Erfahrung, Anm. d. Redaktion) und ich hatte keinen Support, schon gar nicht von hochgebildeten Menschen. Das hat mich sehr viel Aufwand gekostet und mir Sorgen gemacht. (…) Eben all das, was mir mal passiert ist, will ich anderen erleichtern" Walter Reis, Gründer des WIR

Neben Büro und Präsentationsräumen verfügt das Institutgebäude "Im Weidig" auch über einen hochwertig ausgestatteten Labor- und Lehrbereich und diverse Großgeräte zur Metallverarbeitung.